Escola Alexandre Fleming comemorou aniversário de 72 anos

Do dia 13 ao dia 15 de junho a Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral como em todos os anos, realizou uma semana de comemorações envolvendo toda a comunidade escolar, onde todos tiveram a oportunidade de desenvolver atividades culturais e educativas, através dos diversos eventos.

No dia 13, foi a eleição da Miss e do Mister Alexandre Fleming do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, que receberam brindes oferecidos pelas lojas da cidade. “As quais manifestamos nossos agradecimentos”, comentaram os responsáveis pela escola. Pelo Ensino Médio foram eleitos Luís Felipe Medeiros e Isabele Cristina de Oliveira. Já pelo Ensino fundamental foram escolhidos Lian Enrico de Assis e Lavínia Vitório de Oliveira.

Nos dias 14 e 15 ocorreram apresentações de Show de Talentos com a participação maciça dos alunos em diversas categorias, como canto, instrumentos, esporte, dança e desenho. Ainda no dia 15 aconteceu a esperada Festa Junina. “Onde graças às doações do comércio da cidade e a colaboração dos responsáveis e professores tivemos uma mesa farta e deliciosa”, comentaram.

Além disso, durante toda a semana, os alunos trouxeram doações que serão entregues as entidades de nossa cidade.

“Mais uma vez a Escola Alexandre Fleming – Ensino Integral cumpre dignamente sua missão de ensinar e desenvolver a competência, autonomia e solidariedade. Parabéns à família Fleming por mais este aniversário”, agradeceram.

Vencedores do concurso Miss e do Mister Alexandre Fleming