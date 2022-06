Morte de técnica de enfermagem é investigada em Mogi Guaçu

A técnica de enfermagem Jaqueline Luiz Pereira, 32 anos, que trabalhou há alguns anos no Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, faleceu na segunda-feira, dia 20, após dar entrada na Santa Casa de Mogi Guaçu, levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As informações são do portal Mogi Guaçu Acontece.

A técnica de enfermagem trabalhava na própria Santa Casa de Mogi Guaçu, que emitiu nota de pesar sobre seu falecimento, e tinha família em São João da Boa Vista, onde foi sepultada. Muitos depoimentos de colegas e amigos lamentando a morte da técnica de enfermagem foram postados nas redes sociais. Colegas que atuaram com Jaqueline em Vargem comentaram a Gazeta de Vargem Grande que ela era uma pessoa cheia de vida, alegre, sempre de bom astral e também lamentaram o ocorrido.

De acordo com o portal de Mogi Guaçu, a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) está investigando o caso. Jaqueline estava em processo de separação do marido, que foi quem a encontrou na calçada de sua residência no Jardim Itamaraty. Ela apresentava ferimentos nos pulsos e sinais de violência pelo corpo, como marcas de enforcamento.

Conforme o portal Guaçu Agora, o companheiro de Jaqueline afirmou aos policiais que eles estavam se separando e que ele estava deixando a casa onde moravam. Disse ainda que naquele dia saiu de casa para ir ao supermercado e que ao retornar encontrou a técnica de enfermagem caída no chão.

O Samu foi acionado e ela foi resgatada em parada cardiorrespiratória e foi declarada sem vida ao dar entrada na Santa Casa. A Polícia foi acionada e ao verificar o interior da casa, conforme o noticiado pelo portal Guaçu Agora, foram encontradas manchas de sangue no imóvel, que também tinha sinais de arrombamento na porta de um dos quartos.

O caso foi apresentado na DDM onde a princípio foi instaurado o procedimento por morte suspeita. O celular dela e do marido foram apreendidos para perícia. Também foram solicitadas as imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos à residência do casal. Jaqueline deixou um filho de 4 anos. Seu corpo foi sepultado na cidade de São João da Boa Vista, na terça-feira, dia 21.