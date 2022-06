Porto Ferreira luta para ter uma Fatec

O prefeito Rômulo Rippa (PSD) da cidade de Porto Ferreira, com 56 mil habitantes e próxima a Vargem Grande do Sul, está em vias de conseguir instalar em seu município uma Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec).

No final do mês passado, o prefeito esteve em São Paulo no Centro Paula Souza, responsável pelas Etecs e Fatecs no Estado, juntamente com sua secretária de Educação e secretário do Desenvolvimento Econômico, sendo recebidos pela professora Laura Laganá, superintendente do Centro e demais membros de sua equipe.

“Mais uma conquista que somente será realidade graças ao apoio e atenção do governador Rodrigo Garcia com Porto Ferreira. É mais educação e qualificação profissional para nossa cidade e região”, teria comentado o prefeito após o encontro.

Fatec

Os cursos da Fatec-SP se espalharam por mais cidades do Estado de São Paulo, sendo a mais próxima de Vargem a existente em Mococa, instalada em 2004, que já formou muitos estudantes vargengrandenses. Em todo Estado, a Fatec já colocou no mercado de trabalho mais de 30 mil tecnólogos, profissionais de nível superior cuja formação abrange extensa gama de conhecimentos científicos, humanísticos e tecnológico, graças a composição de currículos que respondem ao desenvolvimento tecnológico e econômico, adequando-se às demandas sociais de bens e serviços.

Presente em 68 cidades paulistas, algumas com o mesmo tamanho de Vargem Grande do Sul, como é o caso de Garça com 44 mil habitantes, sonhar com a instalação de uma Fatec no município de Vargem não parece ser tão desproporcional e fora da realidade.

Sem dúvida que precisa de um grande capital político, muita vontade e determinação por parte dos administradores públicos municipais. No passado não muito distante, sonhar com uma Escola Técnica Estadual (ETEC) no município começou com muita luta e no final, no governo do prefeito Celso Ribeiro, a cidade foi premiada com a instituição que também faz parte do Centro Paula Souza e que vem desempenhando importante papel na educação dos jovens vargengrandenses.

A história da Fatec tem início em 1968, quando era governador de São Paulo Roberto Costa de Abreu Sodré, que constituiu um grupo de trabalho para “estudar a viabilidade de implantação gradativa de uma rede de cursos superiores de tecnologia com duração de dois a três anos”, com a aula inaugural proferida em fevereiro de 1970, com os cursos sob a jurisdição do Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo, entidade autárquica criada em outubro de 1969.

Em 1973, o Centro Estadual de Educação Tecnológico passou a denominar-se Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e em 10 de abril de 1973, foi criada a Faculdade de Tecnologia Paula Souza.

Com cursos gratuitos, o auto padrão de qualidade dos laboratórios da faculdade possibilita a realização de ensaios certificados e formação de mão de obra especializada. O corpo docente é formado de especialistas nas diversas áreas dos cursos, contando com mestres e doutores engajados em atividades didáticas, projetos e pesquisa e de extensão de serviços. (Jornal do Porto)

Não Respondeu

A prefeitura não respondeu às perguntas feitas pelo jornal com relação à viabilidade de uma Fatec em Vargem Grande do Sul. O jornal Gazeta de Vargem Grande enviou na semana passada à assessoria de comunicação do Executivo algumas perguntas para elaborar esta reportagem e contribuir com maiores informações junto aos leitores do jornal e também à população vargengrandense sobre o tema Fatec, que é de grande interesse educacional, social e econômico para todos os moradores da cidade.

Com relação à matéria, sobre a possibilidade de o município lutar pela instalação de uma Fatec na cidade, o jornal perguntou se a atual administração tem interesse em trazer para o município uma Fatec, se já tomou alguma providência neste sentido. Questionou também se Vargem Grande do Sul comporta uma Faculdade de Tecnologia e o que o município tem de positivo para atrair um investimento deste e quais seriam os pontos negativos. Perguntou ainda quais seriam os primeiros passos a serem dados para que o município possa ter uma Fatec e por fim, se na opinião do prefeito, a cidade comporta uma Fatec.