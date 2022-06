Raul Vicentini visitou Vargem Grande

O ex-diretor do Detran-SP, Raul Vicentini, que também foi assessor do ex-deputado Dimas Ramalho e atuou em seu gabinete quando ele assumiu o cargo no Tribunal de Contas do Estado, esteve em Vargem Grande do Sul na última quinta-feira, dia 23. Pré-candidato pelo PSD a uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado, ele visitou o gabinete do prefeito Amarildo e depois participou de um encontro com lideranças políticas de Vargem no escritório de Hugo Cossi, presidente do MDB municipal.

O encontro contou com a presença de Alan Fernandes, Gustavo Bueno, além do vereador Antônio Carlos Bertoleti (PSD), dos ex-vereadores Wilsinho Fermoselli (União Brasil) e Felipe Gadiani (MDB) e do presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e presidente do Cidadania de Vargem, Edson Bovo.

Raul conversou sobre o panorama político da região e também de sua atuação junto ao Detran, a articulação política que tem feito, especialmente na região de Franca, onde tem sua base, e de possíveis dobradinhas com candidatos a deputado federal, entre eles, Baleia Rossi, do MBD, que foi bem votado em Vargem nas últimas eleições e que tem destinado muitos recursos para o município.

Ele ponderou que na região de Vargem teria possibilidades de trabalhar seu nome e tem feito visitas a cidades vizinhas, buscando estabelecer contato com lideranças políticas.

Sobre as eleições desse ano, Raul lamentou a polarização e o acirramento de discurso ideológico, observando que haverá pouco tempo para campanha. Por fim, foi convidado pelos presentes a prestigiar a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que vai ser realizada no dia 31 de julho.