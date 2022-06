Alunos premiados de Vargem receberam medalha da OBMEP

Os alunos ganhadores de medalhas na 15ª e 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), realizadas em 2019 e 2021, receberam suas premiações na segunda-feira, dia 20, em cerimônia realizada na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), às 9h. De Vargem Grande do Sul, cinco alunos e uma professora foram premiados.

Da Escola Estadual Benjamin Bastos, três alunos receberam as medalhas conquistadas nas duas últimas Olimpíadas: Murilo Arrigoni C. da Silva e Emilly Bonfim Canato, medalhistas de 2021, e Gabriela Ayume da Rocha, medalhista de 2019.

A Escola Estadual Gilberto Giraldi também marcou presença na cerimônia, onde dois alunos receberam as medalhas conquistadas na 15ª e 16ª OBMEP, sendo Otávio Fioretti, em 2019, e Erick Luciano da Silva, em 2021.

Além dos cinco alunos vargengrandenses, uma professora de Vargem também foi premiada na cerimônia: Neusa Aparecida Bedin Bernardelli, do Benjamin Bastos.

Benjamin Bastos

A professora Neusa, que foi homenageada e acompanhou os alunos na cerimônia, relatou que na ocasião, foram premiados alunos, professores, escolas e secretarias municipais de educação pelos melhores desempenhos.

“Conforme a pontuação, o aluno tem como prêmio: Medalha de Ouro, Prata, Bronze e Menção Honrosa. São premiados os professores vinculados a, no mínimo, dois alunos classificados e desde que ao menos um destes tenha sido premiado. De acordo com a pontuação dos alunos, o professor premiado pode receber uma vaga para participação no programa OBMEP na Escola em 2023, um diploma de homenagem e um livro de apoio para formação matemática”, informou.

Ela contou à Gazeta de Vargem Grande qual a importância de participar da OBMEP. “É muito gratificante ver o resultado de um trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Poder participar desse evento é constatar que mesmo com tantos descasos públicos envolvendo a educação e o profissional professor ainda conseguimos obter resultados satisfatórios que somente são conquistados com um trabalho constante envolvendo toda equipe escolar, alunos e familiares comprometidos”, disse.

Para ela, ser professora homenageada é um feito único. “Demonstra a minha dedicação a essa profissão que desempenho com muito comprometimento, mesmo estando insatisfeita com a desvalorização em relação à educação e o professor. Quero ressaltar que quando as duas partes, aluno e professor tem o mesmo objetivo, isto é, a aprendizagem, o resultado acontece. E foi através desse resultado que recebemos as merecidas homenagens nesse dia tão especial”, completou.

“Agradecimento especial aos familiares que acompanharam seus filhos e à prefeitura pelo transporte. E principalmente à equipe gestora da escola Benjamin Bastos pelo apoio constante ao desenvolvimento da aprendizagem, principalmente a coordenadora Paula Dutra Sati”, finalizou.

Gilberto Giraldi

Além dos alunos premiados da Escola Gilberto Giraldi, estiveram presentes a diretora Elaine Pinheiro e a Professora Coordenadora Geral Daniela Mendes de Oliveira Dotta.

Ao jornal, a diretora Elaine ressaltou que a Olimpíada vem crescendo a cada ano e criando um ambiente estimulante para o estudo da matemática entre alunos e professores de todo o país. “É uma olimpíada muito difícil, já que o objetivo é encontrar jovens talentos em matemática, apenas os estudantes com muito potencial chegam a ganhar medalhas. A OBMEP é tão difícil que a Unicamp e outras universidades já substituíram o vestibular e ofereceram parte das vagas para os medalhistas”, relatou.

Para ela, a escola é o lugar onde se consegue potencializar as competências e habilidades de cada estudante. “Portanto, nossa escola participa de todas as olimpíadas e concursos e a cada um descobrimos novos talentos existentes entre nossos estudantes. O resultado é sempre motivo de comemoração e principalmente de reflexão sobre a importância de levar a sério os estudos e quais as recompensas desse esforço”, disse.

Elaine pontuou que os estudantes medalhistas ainda podem participar da iniciação científica, uma oportunidade única para o crescimento e amadurecimento dos mesmos. “O Erick é um jovem talento, pois está apenas no 8ª ano do Ensino Fundamental, se incentivado e acompanhado chegará certamente à medalhas de prata e ouro”, comentou sobre o vencedor mais recente da escola.

Neste ano, a primeira fase da OBMEP aconteceu no dia 7 de junho e, agora, os estudantes aguardam ansiosos pela segunda fase, que acontecerá no segundo semestre. “Certamente o Gilberto Giraldi será representado novamente no ano que vem com estudantes medalhistas. Isso é motivo de orgulho e grande satisfação em saber que a educação pública quando levada a sério não fica aquém das redes privadas. O fruto desse resultado é o empenho e dedicação de professores comprometidos com a educação”, completou.

A OBMEP

A OBMEP é um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Criada em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP tem como objetivos principais estimular e promover o estudo da Matemática, contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade e identificar jovens talentos e incentivar seu ingresso em universidades, nas áreas científicas e tecnológicas.