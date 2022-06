Educação: sonhos e projetos

Vargem Grande do Sul ganhou muito com a instalação da Escola Técnica (Etec) do Centro Paula Souza, uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). Inaugurada no dia 12 de setembro de 2008, com presença do governador José Serra, no final da gestão do então prefeito Celso Ribeiro (Podemos), atual vice-prefeito da cidade, esta referência em educação, vem formando jovens vargengrandenses há quase 22 anos.

Outro ganho para a cidade foi à instalação de um polo da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), que passou a receber alunos em junho de 2017. A Univesp é dedicada exclusivamente aos cursos a distância, com professores da Unicamp, Unesp e USP e no polo de Vargem são oferecidos os cursos de Licenciaturas em Letras, Matemática e Pedagogia; Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Administração Pública, além de dois novos cursos este ano o de Bacharel em Administração e Tecnólogo em Processos Gerenciais.

São duas grandes conquistas para o município, que vieram após muita conversa e negociação com o governo do Estado. Mesmo com o bom funcionamento da Univesp que oferece formação em ensino superior gratuita para a população, a cidade ainda sonha com uma faculdade pública com cursos presenciais, que tanto transformam a vida do seu entorno. Esse é o sonho de muitas outras cidades e a competição é grande.

Há alguns anos, São João da Boa Vista foi beneficiada com um campus da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Nesta semana, a prefeitura de Porto Ferreira está comemorando a possível instalação de uma Faculdade Técnica (Fatec) na cidade. Mococa, não muito distante de Vargem também conta com essa instituição de ensino superior do Centro Paula Souza.

O prefeito Amarildo tem bom trânsito junto ao Governo do Estado, com o atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) buscando reeleição. E, em entrevista concedida à Gazeta nas eleições de 2020, quando falou sobre Educação, afirmou que entre seus objetivos estava ir buscar junto ao Estado, uma Fatec para Vargem. “Também vamos buscar a Fatec, que pertence ao Centro Paula Souza, o mesmo da nossa Etec que foi trazida em 2008, para Vargem pelo nosso vice, Celso Ribeiro. Vamos buscar agora a Fatec para nossa cidade. Destacando ainda que o ensino técnico com o oferecimento de cursos que fizemos em toda a nossa administração, deve continuar e ser ampliado, dando mais oportunidades de formação de mão de obra especializada”, afirmou na ocasião.

O desenvolvimento de uma cidade é feito por mentes idealistas, que sonham com um propósito, colocam suas metas no papel, as transformam em projetos a serem realizados e correm atrás para vê-los concretizados. Foi assim com cada grande conquista de Vargem nos últimos anos e pode ser assim também com a instalação de uma Fatec no município.