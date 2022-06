Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Jackson do Pandeiro (José Gomes Filho)

Nascimento: 31/08/1919 – Alagoa Grande (Paraíba)

Morte: 10/07/1982 – Brasília

Atividades: Cantor, compositor e multi-instrumentista, conhecido também como “Rei do Ritmo”.

Foi um dos mais originais percussionistas e cantores brasileiros de todos os tempos e, certamente, o mais influente.

Teve uma infância muito pobre e nunca frequentou uma escola. Somente em 1953, com 35 anos, gravou seu primeiro disco “Forró em Limoeiro” (Edgar Ferreira) e “Sebastiana”.

Em 1954 mudou-se para o Rio de Janeiro. Lá alcançou grande sucesso com “O canto da Ema” e “Um a um”. Os críticos ficaram abismados com a facilidade de Jackson em cantar os mais diversos gêneros musicais: Baião, Coco, Samba Coco, Rojão, além de marchinhas de carnaval.

Sua discografia compreende mais de 30 álbuns lançados em forma de L.P. Foram 29 anos de carreira artística.

Durante a década de 50 participou de uma série de filmes ao lado da sua companheira na época, Almira, que com Gordurinha são autores da música “Chiclete com banana”, grande sucesso que, foi também gravada por Gilberto Gil, Baby Consuelo e Gal Costa.

Aonde estiveres, Obrigado!

Salve Jackson do Pandeiro!!!

Fonte: Wikipédia

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho