Deu bafafá

No domingo, o presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) usou suas redes sociais para alegar que uma assessora do Departamento de Cultura teria mentido no domingo, dia 19, ao afirmar que vereador fazia parte de uma comissão organizadora do evento de Carros Antigos realizado no final de semana. Paulinho apagou a postagem posteriormente.

Cobrou

Mas o caso não foi deixado de lado pelo vereador, que voltou a tocar no assunto na sessão de Câmara do dia 21. Foram lidos dois pareceres solicitados em anos anteriores pelo Legislativo, para esclarecer que vereadores não podem participar de conselhos e comissões vinculados ao Executivo. Ao que parece, no caso do evento, houve apenas um equívoco na fala da assessora que usou o termo comissão para se referir ao grupo de voluntários que trabalhou no encontro. Paulinho também fez um requerimento, cobrando a prestação de contas do evento organizado, como valores investidos pela prefeitura na contratação de som, e das despesas custeadas pelo município.

CEI da Saúde

Durante a Palavra Livre, o presidente da Casa comentou que existe a possibilidade de ser proposta uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar situações ocorridas na área da Saúde. Ele comentou que diversas vezes fez alertas com indicações e requerimentos e que não houve melhoras e citando o colega Serginho da Farmácia (PSDB), disse que se o prefeito ouvisse mais o que é debatido pelos vereadores, mutos problemas da cidade poderiam ser sanados.

Recesso

A sessão do dia 21 foi a última reunião ordinária do semestre. No entanto, os vereadores foram alertados que nos próximos dias poderão ser convocadas sessões extraordinárias, uma vez que em breve o calendário também entra em período eleitoral e alguns tipos de projetos não poderão mais ser aprovados, por isso algumas matérias precisarão ser analisadas no período de recesso de julho. As sessões ordinárias serão retomadas na primeira terça-feira de agosto, dia 2.