Samantha Lodi lançou novo livro no último dia 18

A professora doutora, Samantha Lodi, de Vargem Grande do Sul, lançou seu novo livro no último sábado, dia 19, em São Paulo. A obra “Louise Michel: pertenço à Revolução Social”, conta com prefácio de Margareth Rago, foi publicada pela editora Entremares e foi apresentada ao público no espaço cultural Tapera Taperá.

“Este livro faz parte de um longo projeto. Iniciou com a tese de doutoramento em Educação na Unicamp, dentro da linha de Filosofia e História da Educação, defendida em 2016. Ficou guardado até em 2020 quando conheci várias pessoas com interesse em Louise Michel que começaram a me incentivar a publicar. Fiz uma revisão no capítulo da tese que apresentava a biografia da francesa Louise Michel, acrescentei alguns documentos e agora temos esse livro pela editora Entremares. O prefácio foi feito pela conhecida (e referência em estudos feministas) professora Margareth Rago, que esteve comigo no bate-papo de lançamento”, contou Samantha à Gazeta de Vargem Grande.

Louise Michel (1830 – 1905) foi uma das militantes mais combativas do século XIX. Educadora, poetisa, dramaturga, communarde e anarquista. Ao longo de sua vida manteve uma relação intensa com o mundo da literatura e da luta social. Amiga íntima do escritor francês Victor Hugo, se dedicou, assim como este, a uma literatura social, assumindo, contudo, uma escrita e prática mais radical que este.

Foi durante o evento da Comuna de Paris que se integrou ao fronte de batalha e pegou em armas para lutar pela liberdade de Paris. Nos momentos em que não estava no fronte articulou espaços educacionais e de saúde, sua atuação somava-se a de centenas de mulheres que tiveram um papel central na construção e defesa da Comuna.

O livro de Samantha Lodi apresenta ao público a primeira biografia de Louise Michel em português. Se os eventos da Comuna foram fundamentais para sua biografia, não foram os únicos. De acordo com a Agência de Notícias Anarquistas (ANA), a obra de Samantha apresenta detalhadamente a história de Louise antes de sua luta nas ruas de Paris e tem o mérito de percorrer sua vida no exílio pós Comuna apresentando toda sua vinculação à luta social em defesa dos ideais anarquistas.

Os interessados podem adquirir o livro no site da Editora Entremares, https://editoraentremares.minhalojanouol.com.br/ ou pelo portal Estante Virtual, acessando o link www.estantevirtual.com.br e pesquisando pelo nome da autora ou da obra.

Lançamento do livro contou com bate-papo com Samantha e a professora Margareth Rago, que fez o prefácio da obra. Foto: Danilo Cunha