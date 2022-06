Conheça as candidatas ao título de Rainha do Peão

Os juízes terão um grande desafio para analisar as candidatas que se inscreveram para o concurso da Rainha do Peão 2022, realizado pela Comissão Organizadora da Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. Além de receber a faixa de Rainha do Peão, a vencedora, as Princesas e a Madrinha do Peão eleitas ainda vão ganhar prêmios, entre eles um book digital.

Entre os critérios de avaliação pelo corpo de jurados estão quesitos como beleza, elegância e simpatia. Compõem o Traje Country itens como bota, calça sem charrão, camisete e chapéu. Os ensaios acontecerão na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

Baile

O tradicional baile para escolha da Rainha do Peão será realizado no dia 23 de julho, na SBB, com apresentação de André e Thiago e Banda. O desfile, apresentação e eleição da Rainha, das Princesas e da Madrinha serão realizados no dia do Baile. As vencedoras receberão vários prêmios e participarão da Romaria de Cavaleiros de Sant’Ana. Os prêmios, além do book digital oferecido pela Falcão Foto & Arte para a Rainha, ainda serão divulgados.

Conheçam as candidatas a Rainha do Peão 2022:

Fotos: divulgação/comissão organizadora Romaria

Adriéle

Adriéle Aparecida de Melo

Alice

Alice Cristina Messias

Bárbara

Bárbara Alexandre Melo

Bárbara

Bárbara Della Torre Ribeiro

Bárbara

Bárbara Milanez Pereira

Bruna

Bruna Fernanda Fagundes de Lima

Camilly

Camilly Arantes Batissoco

Eduarda

Eduarda Pereira Gonçalves Dota

Emanuelle

Emanuelle Gonçalves Machado

Erika

Erika Santos da Silva Araújo

Gabriela

Gabriela Correa de Oliveira Barbosa

Gabriele

Gabriele Azevedo Fernandes

Gabrielly

Gabrielly Aparecida Rezende

Giulia

Giulia Pereira Andrade

Isabelle

Isabelle Fernandes Queiroga de Oliveira

Jhenifer

Jhenifer da Silva Vargas Padovan

Jheniffer

Jheniffer Amanda da Silva

Julia

Julia de Cássia Firmino Alves

Kamily

Kamily Eduardo Lechi Santiago

Letícia

Leticia Gindro Toneto

Maria Vitória

Maria Vitória Pereira

Mariana

Mariana Teixeira Manoel

Mayara

Mayara Fermoselli Adao

Roberta

Roberta de Souza Rodrigues

Tainá

Tainá Godoi da Silva Pereira

Taynara

Taynara Cardoso Bezerra

Yasmin