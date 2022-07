Pavimentação da estrada Vargem-Lagoa Branca será licitada

O Governador Rodrigo Garcia (PSDB) e o e o secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, lançaram, na quarta-feira dia 29, em evento no Memorial da América Latina, a fase 9 do programa Novas Estradas Vicinais, com a presença de prefeitos de todo o Estado. Na região de Rio Claro – da qual Vargem Grande do Sul faz parte – serão modernizados 90,2 kms em 11 vias, com investimento previsto de R$ 215,4 milhões. Entre as obras anunciadas, estão a da pavimentação da estrada que liga Vargem ao distrito de Lagoa Branca, totalizando 15,6 quilômetros.

“Eu estou muito feliz em prestar contas do que está sendo feito, olhando para o futuro. Mais do que os valores e as obras, as atitudes que nós tomamos para chegar até aqui. São Paulo é o estado onde as coisas funcionam, um estado que entrega políticas públicas para sua sociedade”, disse Rodrigo Garcia.

Na edição desta quinta-feira, dia 30 de julho, saiu na edição do Diário Oficial do Estado, o Edital nº 193/2022 sobre a licitação da Fase 9 do Programa Novas Vicinais, com o total de 163 lotes, entre eles, o lote nº 134, processo licitatório da construção do asfalto nos 16,53 quilômetros da Estrada da Lagoa Branca. As empresas interessadas em participar das obras terão até o dia 15 de agosto para enviar as propostas.

Em suas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vereador Canarinho (PSDB) agradeceram ao governador Rodrigo Garcia e aos deputados que apoiaram o município nesta demanda. De acordo com Amarildo, a obra deve ficar em torno de R$ 20 milhões.

Esta fase do programa atenderá 184 rodovias em São Paulo, com investimentos de R$ 2,9 bilhões. Além de Vargem, também foram beneficiadas estradas de cidades próximas, como Casa Branca, São José do Rio Pardo, Divinolândia e Mococa.

Novas Vicinais

Em todo o Estado, serão investidos R$ 2,9 bilhões, que irão modernizar e recuperar 184 estradas, somando 1.323,3 kms em 170 municípios. A manutenção e recuperação de estradas vicinais são responsabilidades dos municípios, no entanto, o Estado auxilia as prefeituras com um amplo programa de melhorias para que possam manter as vias em boas condições. Haverá obras para recuperação da pista, pavimentação de estradas em terra e melhorias em sinalização e sistema de drenagem.

