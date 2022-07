Neste domingo tem vestibulinho da Etec

O exame para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do segundo semestre será realizado neste domingo, dia 3, a partir das 13h30 e terá quatro horas de duração; a divulgação do gabarito sai no dia 7 de julho. Em Vargem Grande do Sul, foram oferecidas 40 vagas para o Curso Técnico em Recursos Humanos e 40 vagas para o Curso Técnico em Gastronomia, ambos no período noturno. Também foi possível fazer as inscrições para o cadastro reserva do Curso Técnico de Administração, no período noturno.

O gabarito será divulgado no dia 7 de julho. Os locais em que os candidatos farão a prova para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) foram divulgados na quinta-feira, dia 30.

Não se atrase

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30. Após o fechamento do portão, não será permitida a entrada de nenhum candidato. O candidato deverá permanecer na sala de prova até, no mínimo, as 15h30. Após esse horário será possível deixar o local e levar consigo o caderno de questões.

É preciso levar uma caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua.

É imprescindível levar um documento de identidade original com foto, em boas condições de visibilidade para conferência dos dados.

É proibido usar calculadora, computador, telefone celular e outros aparelhos eletrônicos durante a prova. Todos os equipamentos devem permanecer desligados nas dependências do prédio. Não é permitido o uso de chapéu, boné, lenço, gorro, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou quaisquer outros materiais, incluindo papéis, estranhos à prova. É proibida a permanência de pessoas estranhas e acompanhantes de candidatos dentro do prédio e nos pátios dos locais de prova.

Provas

Os exames para Cursos Técnicos são formados por 50 questões-teste, contendo cinco alternativas, das quais apenas uma resposta é a correta. O conhecimento testado é baseado nas competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental II nas áreas de Linguagens, Matemática, Ciências Humanas e de Ciências da Natureza. Cada questão vale um ponto.

Valores e ações que contribuem para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e voltada para a preservação da natureza também são avaliados.

Para concorrer ao cadastro de reserva para Vagas Remanescentes do segundo módulo, o candidato realizará uma prova com 30 questões-teste, cada uma com cinco alternativas relacionadas às competências profissionais do primeiro módulo da habilitação escolhida. Cada questão vale um ponto. O candidato será considerado classificado no cadastro de reserva alcançando resultado igual ou superior a 16 questões corretas.

No site do Vestibulinho e do Centro Paula Souza é possível ter acesso a provas e gabaritos dos anos anteriores. Mais informações podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis na Internet.