2 de julho é Dia de Cooperar: Sicredi apoia mobilização voluntária de colaboradores

Data conhecida como “Dia C” reúne cooperativas de todo o Brasil para atividades solidárias em celebração ao Dia Internacional do Cooperativismo

Neste sábado, dia 2 de julho, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, se junta à mobilização do Dia C (Dia de Cooperar), uma iniciativa nacional liderada pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), que ocorre sempre no Dia Internacional do Cooperativismo – primeiro sábado de julho, e que busca demonstrar a força do cooperativismo em prol das transformações sociais.

Neste ano, o mote da data é “atitudes simples, movem o mundo”; as organizações participantes realizarão ações de responsabilidade social nas comunidades, alinhadas aos princípios do cooperativismo, com iniciativas de voluntariado. “O Dia C é uma data muito especial para o Sicredi, pois mobiliza milhares de pessoas e promove uma série de ações que contribuem para o desenvolvimento local. Queremos fomentar o movimento de voluntariado por meio da cooperação, do compartilhamento do tempo e do conhecimento das pessoas. Entendemos que assim, construiremos juntos uma sociedade mais próspera e solidária”, afirmou o superintendente da Fundação Sicredi, Romeo Balzan.

Ações solidárias em várias regiões

Nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, as cooperativas do Sicredi planejam realizar mais de 800 ações solidárias nos municípios da área de atuação. O objetivo é colocar em prática uma iniciativa por agência do Sicredi nos três estados, conectando a atuação dos voluntários com as necessidades e as possibilidades de cada comunidade. Em Curitiba (PR), por exemplo, uma das ações reunirá colaboradores voluntários para reformar a sede de dois projetos sociais da capital paranaense: bloco Afro Pretinhosidade e Princesas do Ritmo, iniciativas culturais que valorizam e promovem talentos da cultura e da periferia.

Além disso, entre as várias iniciativas a serem realizadas diretamente pelas cooperativas estão o desenvolvimento de oficinas dos mais diversos temas como compostagem, culinária, saúde mental, hábitos saudáveis, gestão de carreira para mulheres empreendedoras, consumo consciente, formas de reutilizar a água e inclusão de idosos na era digital. Outras ações propostas são atividades físicas ao ar livre e ações de incentivo à leitura com a participação de contadores de histórias.

Dia C em 2021: mais de 900 mil pessoas impactadas

Em 2021, a iniciativa teve como mote a frase “Vem Transformar”. No Sicredi, uma campanha nacional de arrecadação monetária e de alimentos não perecíveis mobilizou mais de 3,8 mil doadores em 330 municípios e arrecadou mais de 1,2 mil toneladas de alimentos, além de R$ 427 mil que foram arrecadados por meio de doação de valores, que beneficiaram diretamente mais de 400 mil pessoas. No total, as ações do Sicredi no Dia C, no ano passado, envolveram 1.108 ações de cunho social, que impactaram mais de 900 mil pessoas nas comunidades de 672 cidades, envolvendo o apoio de mais de 64 mil voluntários.

Somente nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro foram mais de 600 ações realizadas pelas cooperativas que integram a Central Sicredi PR/SP/RJ. As iniciativas beneficiaram mais de 290 mil pessoas em diferentes municípios dos três estados, com a adesão de 12 mil voluntários.

Pacto com o desenvolvimento sustentável

O apoio ao Dia C é uma das ações do Sicredi que materializam o seu compromisso com o Pacto Global, iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) que visa estimular as empresas a adotarem políticas de responsabilidade social corporativa e de sustentabilidade por meio da adesão a dez princípios relacionados a direitos humanos, trabalho, meio ambiente e corrupção. Ao aderir à iniciativa, em 2020, o Sicredi se comprometeu a contribuir com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) tendo-os como norteadores para o seu desenvolvimento sustentável.

Os ODSs têm o objetivo de engajar organizações do mundo todo em metas como a erradicação da pobreza, o combate à mudança do clima e a preservação dos recursos naturais até 2030. As ações de voluntariado realizadas pelas cooperativas no Dia C, por exemplo, são relacionadas ao ODS 17 “Parceiras e meios de implementação”.