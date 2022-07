47ª edição da Eapic começou

Grandes artistas da música brasileira e uma variedade de atrações marcam a 47ª edição da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial de São João da Boa Vista (Eapic), que teve início nesta sexta-feira, dia 1º, e acontece até o dia 10 no Recinto de Exposições José Ruy de Lima Azevedo, em São João da Boa Vista.

Além de shows e exposições todos os dias, a festa conta ainda com praça de alimentação completa para o público. A organização do evento é da Agência Rodeio e MP Promoções Artísticas.

A Eapic existente desde 1970 e desde a primeira edição, realizada num consórcio entre antiga Associação Comercial e Industrial, o Sindicato Rural e a prefeitura, congregou variados ramos para oferecer ao público um conjunto variado de expositores, shows musicais, além de muitas opções de lazer, cultura e entretenimento para toda a família.

Com o foco na retomada das atividades rurais e no fomento ao agronegócio, o evento que chega, em 2022, em sua 47ª edição, com diversas ações como Corrida de Rua, Passeio Ciclístico, Concurso e Exposição de Cachorros, além de um Campeonato de Truco, tudo como parte da programação da festa que promete aquecer vários setores da economia do município e região.

As entidades mais importantes do agronegócio também se encontram representadas na EAPIC, bem como grandes disputas de Team Penning, Três Tambores, Marcha de Muares, Trick Riding, Ranch Sorting, entre outras atrações desportivas. Mostras de animais, feiras de equipamentos agrícolas, oportunidades de crédito rural, desfiles, concursos e diversas provas com animais também têm espaço no evento, assim como simpósios e palestras sobre temas pedidos pelos produtores rurais como exposições de Mangalarga, Cavalo Árabe e Quarto de Milha.

Para as crianças, um enorme parque de diversões e exposição de Mini Horses. Vale também destacar os shows que tomam conta das noites, reunindo no palco diversos artistas e estilos musicais para agradar todo o tipo de público.

Grade de shows

Quem abriu a grade de shows da Eapic nesta sexta-feira, dia 1º, foi a dupla sertaneja Jorge e Mateus. Em seguida, Dj Wam Baster subiu no palco para animar a galera.

Neste sábado, dia 2, é a vez da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa e, após, quem sobe no palco para encerrar a noite é o DJ internacional Sevenn. No domingo, dia 3, João Gomes encerra a primeira semana com o melhor do piseiro.

Na segunda-feira, dia 4, haverá a Noite Gospel na Eapic, com Preto no Branco. Na sexta-feira, dia 8, Barões da Pisadinha prometem animar o pessoal. Haverá ainda a apresentação da dupla Theo e Luan. Em seguida, Dennis DJ se apresenta.

No sábado, dia 9, a dupla sertaneja Bruno e Marrone sobe ao palco. Em seguida, quem anima a galera é Pedro Sampaio. Para encerrar a Eapic, se apresenta no evento no dia 10, o cantor Gustavo Mioto