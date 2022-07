Destaques do TG são homenageados

Atiradores dos Tiros de Guerra de Mococa, Casa Branca, Vargem Grande do Sul, São João da Boa Vista, Espírito Santo do Pinhal e São José do Rio Pardo foram homenageados em sessão solene realizada na última terça-feira, dia 28 de junho, no prédio da Escola de Música Manoel Martins, em Vargem.

A solenidade contou com a presença do deputado estadual Tenente Coimbra (PSL), do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), do Presidente da Câmara, Paulo César da Costa (PSB), dos vereadores Danutta Rosseto (Republicanos), Serginho da Farmácia (PSDB), Canarinho (PSDB), Gláucio do Mototáxi (União Brasil), Maicon Canato (Republicanos) e Magalhães (União Brasil). Estiveram presentes ainda o Sgto. Bruno Prates, chefe de instrução do TG 02-092, de Vargem, chefes de instrução dos Tiros de Guerra de Pinhal, São José e São João, o comandante da Polícia Militar de Vargem, Sgto. Márcio, representantes da Guarda Civil Municipal, José Marcos Pirola, que durante muito tempo foi representante da Junta Militar na cidade e que representa também os antigos atiradores, entre outras autoridades municipais.

O deputado Tenente Coimbra explicou aos presentes a importância da solenidade, que é homenagear os atiradores que se dedicaram, se esforçaram e que conquistaram esses destaques. Lembrou de seu trabalho pela valorização dos tiros de Guerra na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp) e da importância que o TG tem na vida dos atiradores.

“Criamos essa cerimônia para valorizar os destaques nos anos anteriores”, explicou. “E também aqueles que continuam valorizando os aprendizados da caserna. Além de inserir uma semente para os futuros atiradores, para se incentivar a se destacar”, observou. Os homenageados receberam uma medalha homologada pela Alesp.

O vreador Paulinho destacou o trabalho realizado pelo tiro de Guerra em Vargem e informou que foi procurado pelo chefe de instrução do TG de Vargem, Sgto. Bruno Prates, e foi discutida a criação de uma homenagem pela Câmara aos atiradores que se destacam na cidade. “Está em tramitação e deve entrar na primeira sessão de agosto. A Câmara vai homenagear os cinco melhores do Tiro de Guerra de Vargem”, adiantou.

O deputado agradeceu a iniciativa do Legislativo e ressaltou que quando a sociedade se aproxima do TG, há ganhos para toda a cidade. “O Tiro de Guerra mais valorizado, entrega melhores jovens à sociedade. E quem ganha é a sociedade de maneira geral”, afirmou, elogiando as condições do TG de Vargem. “Tenho certeza que é fruto de um trabalho de zelo e carinho”, afirmou.

Ele também ressaltou o trabalho do ex-atirador do TG de Vargem, Gabriel Medeiros, que está buscando a criação de uma associação com antigos atiradores. “Para os antigos ajudarem os novos, cria-se um networking interessante, uma parceria boa e que futuramente, também pode ajudar o Tiro de Guerra”, disse, afirmando que atualmente são 23 associações como essa no Estado.

O prefeito Amarildo falou aos presentes sobre a relevância do TG para a cidade, e mais ainda, se dirigindo aos jovens atiradores, falou sobre a importância de se dedicar sempre aquilo que se compromete, para sempre conquistar os objetivos que se propõe e mostrar que merece o lugar que conquistou.

Homenagens

Participaram das assinaturas no Livro de Honra os atiradores Wellington Henrique Cortês, Lucas de Melo, Yuri de Almeida Menossi e Gabriel Henrique de Medeiros.

Receberam as medalhas do TG de Vargem Lucas Leandro Lima, Ryan Mateus do Nascimento, Luís Otávio Rodrigues Borges.

As medalhas do TG de Casa Branca foram entregues para Diogo Gabriel de Oliveira Félix, Renan Felipe Mesquita Amaral e Jonas Gabriel dos Santos André. Pelo TG de Pinhal, foram homenageados Vinícius de Stefano, David Ribeiro Fernando, Flávio Ezequiel Inácio Leite. Já por Mococa, receberam as medalhas Derek Wiliam Cipriano, Rafael da Silva Mariano e Igor José Martineli. Pelo TG de São João, os atiradores homenageados foram Felipe Rodrigues da Silva, Pedro Montejani Ricci e Robson Donizeti Ragassi Verteli. Por fim, os destaques do TG de São José foram Guilherme de Andrade Ferreira, Luís Felipe Chavier da Cruz e Felipe de Brito Braci.

Ainda de Vargem, foi feita a homenagem a antigos atiradores para Luís Otávio Pirolla de Oliveira, Leonardo Custódio, Lucas Gabriel Sanches, Gabriel de Cássio Fermoseli Adão e Antônio Cássio de Oliveira. Os colaboradores Luís Gabriel Francisco Argati, Marcelo Augusto de Oliveira, Ana Cláudia Gilioli Cortês, Rosângela de Melo e ao prefeito Amarildo.

Tiro de Guerra visitou Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas

Os integrantes do Tiro de Guerra 02-092, de Vargem Grande do Sul, visitaram a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas, no dia 22 de junho.

O 1º sargento Bruno de Paula Prates, do Exército Brasileiro, comandante do TG, agradeceu ao Comandante da EsPCEx, em ter atendido ao Pedido de Cooperação de Instrução (PCI) e pela oportunidade ímpar de ter proporcionado aos jovens Atiradores ensinamentos, valores, tradições e atributos como camaradagem e espírito de corpo.

O comandante ainda agradeceu ao empresário Alex Sangiorato, da Tranportes Sangiorato, pelo patrocínio do ônibus para que o sargento e atiradores do Tiro de Guerra pudessem comparecer ao evento.