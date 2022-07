Férias já começaram para parte dos alunos de Vargem

As férias escolares é um dos momentos mais aguardados do ano letivo para os alunos. Por algumas semanas, os jovens podem relaxar ou brincar com os amigos sem se preocupar com provas, trabalhos e em acordar cedo para ir à escola.

Neste fim de junho e início de julho, parte das escolas de Vargem terminou o primeiro semestre do ano, como é o caso da Escola D. Pedro II. As férias na unidade de ensino tiveram início na segunda-feira, dia 27, para a maior parte dos alunos, ficando de fora apenas os pequenos do Espaço Criança.

Quem saiu de férias e já pôde aproveitar a última semana em casa foram os alunos da educação infantil, fundamental I e II, ensino médio, supletivo e técnico de enfermagem, sendo cerca de 900 alunos. Todos eles retornam para as aulas no segundo semestre no dia 27 de julho.

No Colégio Novaera, as férias dos 130 alunos tiveram início nesta sexta-feira, dia 1º, retomando o ano letivo em 1º de agosto. Os 210 alunos do Externato também entraram de férias nesta sexta, dia 1º. As aulas serão retomadas no dia 1º de agosto.

As férias para os 79 alunos do Colégio Vitória também tiveram início nesta sexta-feira, dia 1º. No local, as aulas do segundo semestre letivo retornam em 1º de agosto.

Em aula

Embora muitas escolas já estejam de férias, algumas ainda seguem com as aulas por mais uma semana. Os alunos da Escola Técnica Estadual (Etec) de Vargem Grande do Sul, por exemplo, entram de férias apenas na próxima quinta-feira, dia 7. Os 461 alunos, entre Ensino Médio, Itinerários, M-tecs e Ensino Técnico, retornam no dia 27 do mesmo mês.

As Escolas Estaduais de Vargem também seguem com as aulas mais uma semana. Na Escola José Gilberto, que soma, atualmente, cerca de mil estudantes, que vão do 6º ano ao 3º ano do Ensino Médio e EJA. As férias começam na quarta-feira, dia 6 e retornam dia 27. Os professores, no entanto, entram de férias apenas no dia 11, pois haverá Conselho de Escola no dia 6 e Replanejamento nos dias 7 e 8.

Na Gilberto Giraldi, as férias têm início na quinta, dia 7. Os 450 alunos matriculados retomam o ano letivo no dia 25 de julho. As férias para os 600 alunos da escola Achiles Rodrigues começam no dia 11. Os alunos voltam às aulas no dia 27 de julho. Na Escola Estadual Alexandre Fleming, os 416 alunos vão entrar de férias na quinta, dia 7, e voltam à escola no dia 26 de julho, com acolhimento e evento cultural.

Na Benjamin Bastos, os alunos vão para a escola até a terça-feira, dia 5. Na quarta, dia 6, haverá Conselho de Classe e na quinta, dia 7, e sexta, dia 8, haverá Replanejamento. A escola conta com aproximadamente 500 alunos e todos eles retornam às aulas no dia 25.

Na Rede Municipal de Ensino, os alunos entram de férias no dia 13 de julho. No total, há 2.917 alunos matriculados nas escolas da Prefeitura Municipal e para todos eles, as férias chegam ao fim no dia 27 de julho.

Não informou

Procurado pela reportagem para falar sobre as férias escolares, o Colégio COC não se pronunciou.

Alunos do Fleming participaram de eventos nos últimos dias de aulas do primeiro semestre. fotos: divulgação escola Alexandre Fleming