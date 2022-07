Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Maria Batista Contini, aos 88 anos de idade, no dia 25 de junho. Era viúva de Jacir Contini; deixou os filhos Elizabete, Osmar e Aguinaldo; os genros Murilo e José; as noras Ivone e Maria; os netos Marcelo, Miguel, Mário, Jean, Leandro, Camila, Wendel, Welington, Ewerton e Celso; os bisnetos Pietro, Sofia, Yuri, Fabrício, Diego e Mateus; irmãos e sobrinhos. Foi sepultada no dia 26 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Porcina Anastácia da Silva, aos 99 anos de idade, no dia 24 de junho. Era viúva de José Fernandes da Silva; deixou os filhos Zuleide, Aparecida, Zurene, Benedito Antônio e Dirceu; o genro Donizete; a nora Aidê; netos; bisnetos; a irmã Joana e sobrinhos. Foi sepultada no dia 25 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Musto, aos 93 anos de idade, no dia 27 de junho. Era viúvo de Ana Brolo Musto; deixou os filhos Maria Tereza, Antônio Sérgio e Carmen; os genros Celso e José Carlos; a nora Mercedes; os netos Toninho, Thiago, Felipe, Marcelo, André, Luís Francisco e Richard; e os bisnetos Bruno, Gustavo, Axeel, Yasmin, Isabele, Naiubi e Gustavo. Foi sepultado no dia 28 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antenor Alaion Casarouta, conhecido por Alaion Jardineiro, aos 83 anos de idade, no dia 28 de junho. Solteiro, deixou os irmãos Haidê, Aparecida, Anor e Laura; o cunhado José Antônio; a cunhada Aparecida e demais sobrinhos, entre eles, Rosângela e Carlos que durante muito tempo cuidaram do tio. Foi sepultado no dia 28 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Elisabete Fortini Salla, aos 62 anos de idade, no dia 25 de junho. Deixou os filhos João Luís e Andreza Gabriela; o genro Lucas; o neto Lucca; os irmãos Cleusa, Edilson, Claudete e Cláudia; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 26 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Jeniffer Aparecida Bernardes de Souza, aos 23 anos de idade, no dia 26 de junho. Deixou o companheiro Antônio- conhecido por Bajara; os filhos Emily Vitória, Pedro e Antony; os pais Vera Lúcia Bernardes Rodrigues e Júlio César de Souza; os irmãos Bruno César, Diego, Bruna e Laís, cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultada no dia 27 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Alzira de Godoy, aos 77 anos de idade, seu corpo foi encontrado sem vida, em São José do Rio Pardo, no dia 21 de junho. Era solteira; deixou os irmãos Benedito e Tereza; o cunhado Antônio; a cunhada Maria; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 28 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Martha Gonçalves de Oliveira Tavares, aos 70 anos de idade. no dia 27 de junho. Era viúva de Marcílio Augusto Alexandre; deixou os filhos Lucimare, Luciana, Andréia e Ana Cristina; os netos Marco Antônio, Camila, Estefany, Kaellen, Felipe, Giovana, Willian, Naiara e Bárbara; os bisnetos Pablo, Bryan e Luísa. Foi sepultada no dia 28 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu João Batista Custódio, aos 69 anos de idade, no dia 28 de junho. Deixou os irmãos Jobert, Jaira e Pedro; a cunhada Maria; o cunhado Lázaro; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 28 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Jonas Quilez, aos 71 anos de idade, no dia 28 de junho. Deixou a mãe Orazila do Carmo Quilez; a esposa Silvia Helena Quilez; os filhos Fábio, Alessandro e Rafael; as noras Patrícia, Pat e Maria; os netos Lavínia e Gabriel; os irmãos Cláudio e Laércio e sobrinhos. Foi sepultado no dia 28 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Zélia de Lourdes Neves, aos 84 anos de idade, no dia 28 de junho. Era solteira; deixou os irmãos Maria José, Zilda e Samuel, os cunhados Lourival e Davi; e sobrinhos. Foi sepultada no dia 29 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Durval Mansano, aos 84 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixou a esposa Maria José Modena Mansano; os filhos Didi, Toninho, Eduardo e Cristiane; a filha do coração Cidinha; as noras Cristina e Néia; o genro Gilberto; os netos Juliana, Natália, Aline, Guilherme, Kaio, Kaique e José Octávio; os bisnetos Maria Júlia, Kauan, Miguel, Gabriel, Manu e Isabela que chegará em breve; as irmãs Inês e Nilda e sobrinhos. Foi sepultado no dia 29 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Helena Batissoco Lodo, aos 57 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixou o marido Valdomiro; os filhos Andréia, Luís Henrique; e as netas Heloisa e Alice. Foi sepultada no dia 29 de junho, no Cemitério Parque das Acácias

Faleceu José Roberto Calixto, aos 61 anos de idade, no dia 29 de junho. Deixou a mãe Maria Basílio; a esposa Elaine Pereira Calixto; o filho Leandro; a nora Alessandra; os irmãos Mário Augusto e Luís Antônio; as cunhadas Cláudia e Sônia; e sobrinhos. Foi sepultado no dia 30 de junho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Joel de Jorge Barbosa Júnior, aos 28 anos de idade, em Itirapina, no dia 30 de junho. Deixa os pais Elaine Cristina Rodrigues Barbosa e Joel de Jorge Barbosa; a namorada Maira Campos; e os irmãos Lucas, Micaele, Michele e Milena. Foi sepultado no dia 1º de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Pedro Gonçalves Cara, aos 83 anos de idade, no dia 30 de junho. Era viúvo de Júlia Chuque Gonçalves Cara; deixa os filhos Edilson, Andréia, Vanderléia; irmãos; netos; e bisneta. Foi sepultado no dia 1º de julho, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Salvador Canatto, aos 88 anos de idade, no dia 1º de julho. Era viúvo de Maria Joaquina Canatto; deixou os filhos padre Carlos Roberto Canatto, José, Nilda, Regina, Silvia, Valéria, Rafael, Júlio e Marisa; genros; noras, netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 1º de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Ferreira Pires, aos 89 anos de idade, no dia 30 de junho. Era viúva de Manoel da Costa Pires; deixou os filhos Antônio, José e Ivete; as noras Marta e Sueli; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 30 de junho, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos na região

Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Jair Vitor de Lima, mais conhecido como Porão, aos 63 anos de idade, no dia 26 de junho. Foi sepultado no dia 27 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Roberto Marcos Buzato, aos 72 anos de idade, no dia 30 de junho. Foi sepultado no dia 30 de junho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Maria Teodoro Justino Fernandes, aos 70 anos de idade, no dia 1 de julho. Foi sepultada no dia 1 de julho, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.