Jornalista Ary Molinari, de Casa Branca, é homenageado no Legislativo de Rio Pardo

Ary Molinari, jornalista de Casa Branca e atual assessor de gabinete do prefeito de São José do Rio Pardo, Márcio Zanetti, foi homenageado na tarde da terça-feira, dia 28, no Legislativo, no início da sessão ordinária da Câmara Municipal Riopardense.

A Moção de Congratulações é de autoria do presidente da Casa de Leis Rafael Kocian e assinada pelos vereadores Gabriel Navega, Pedro Giantomassi, Eduardo Ramos, Romano Cassoli, Fernando dos Santos Gomes, Paulo Sérgio Rodrigues, Lúcia Libânio da Cruz, Thais da Silva Nogueira, Rubinho Pinheiro, Moraci Ballico e Antônio J. Quessada Neto.

Atuando no jornalismo há mais de 20 anos, e com experiência em assessoria política, Molinari foi reconhecido pelo trabalho desenvolvido no município na cobertura de eventos, pautas jornalísticas, institucionais e ações sociais, como também sua colaboração em grandes mídias de tv, rádio e jornal.

“A Câmara Municipal de São José do Rio Pardo concede a Moção de Congratulações 263/2022 ao jornalista Ary Molinari pelo trabalho de registro de fotos, vídeos e reportagens que eleva a beleza de nosso município. O jornalista presta importante e essencial trabalho de registros fotográficos e em vídeos de muitas belezas naturais, acontecimentos e curiosidades do município”, conforme trouxe o texto da homenagem.

Ary Molinari recebeu a homenagem dia 28. Foto: Arquivo Pessoal