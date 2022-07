Aberta licitação para asfaltar a estrada para Lagoa Branca

O Governador Rodrigo Garcia (PSDB) reuniu prefeitos de todo Estado para uma série de anúncios de convênios e melhorias para os municípios paulistas, na quarta-feira, dia 29 de junho, no Memorial da América Latina, em São Paulo. Ao todo, segundo o próprio Governo, foram anunciados R$ 3,5 bilhões para obras e serviços em todo Estado. Na ocasião, Vargem Grande do Sul foi contemplada com a pavimentação da estrada entre a cidade e o distrito de Lagoa Branca, um investimento estimado em R$ 20 milhões. A licitação da obra foi publicada na edição de quinta-feira, dia 30, do Diário Oficial do Estado.

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vereador Canarinho (PSDB) estiveram presentes na cerimônia. Eles também foram acompanhados do cel. João Roberto do Nascimento. Durante o evento, o governador junto do secretário estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto, lançou a fase 9 do programa Novas Estradas Vicinais. Na região de Rio Claro – da qual Vargem Grande do Sul faz parte – serão modernizados 90,2 kms em 11 vias, com investimento previsto de R$ 215,4 milhões. Entre as obras anunciadas, estão a da pavimentação da estrada que liga Vargem ao distrito de Lagoa Branca, uma via de 15,6 quilômetros.

“Eu estou muito feliz em prestar contas do que está sendo feito, olhando para o futuro. Mais do que os valores e as obras, as atitudes que nós tomamos para chegar até aqui. São Paulo é o estado onde as coisas funcionam, um estado que entrega políticas públicas para sua sociedade”, disse Rodrigo Garcia aos presentes.

“São Paulo realiza o maior programa de construção, recuperação e asfaltamento de estradas da histó-ria. Estamos com obras em todos os cantos do Estado. São investimentos que melhoram a mobili-dade e a logística, trazem segurança à população e garante o desenvolvimento regional, gerando em-pregos e renda”, afirmou o secretário João Octaviano Machado Neto.

Em suas redes sociais, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o vereador Canarinho (PSDB) agradeceram ao governador Rodrigo Garcia e aos deputados que apoiaram o município nesta de-manda. De acordo com Amarildo, a obra deve ficar em torno de R$ 20 milhões. “Agradecer imen-samente ao governador Rodrigo e ao deputado estadual Barros Munhoz, pois atenderam nosso pe-dido tornando realidade esse sonho dos usuários da vicinal”, afirmou. “Destacar a parceria com o prefeito de Casa Branca, com o vereador Rubinho, para viabilizarmos essa importante conquista para nossas cidades”, comentou Amarildo.

Canarinho também postou um vídeo que gravou na estrada da Lagoa Branca, lembrando que a obra é pleiteada há muito tempo. “Agradecer ao governador Rodrigo Garcia, que na inauguração do Poupatempo anunciou a realização da obra”, lembrou. “Essa é uma conquista muito importante para nosso município. Agradeço ao prefeito Amarildo e aos deputados Barros Munhoz e Vanderlei Ma-cris, que estão conosco e nos ajudaram nessa empreitada”, disse o vereador.

Licitação

Na edição desta quinta-feira, dia 30 de julho, saiu no Diário Oficial do Estado, o Edital nº 193/2022, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), sobre a licitação da Fase 9 do Pro-grama Novas Vicinais, com o total de 163 lotes, entre eles, o lote nº 134, processo licitatório da construção do asfalto nos 16,53 quilômetros da Estrada da Lagoa Branca. As empresas interessadas em participar das obras terão até o dia 15 de agosto para enviar as propostas.

Região

Além de Vargem, também foram beneficiadas estradas de cidades próximas, como a pavimentação da ligação da estrada entre Tambaú e Casa Branca, com 5,7 km; a obra da SRP-020, que liga a SRP 020 ao bairro Monte Alegre, em São José do Rio Pardo, com 3 km de extensão; além de 9,3 km da estrada que liga o bairro Três Barras ao Ribeirão do Santo Antônio, em Divinolândia.

Histórico

Em janeiro deste ano, o prefeito Amarildo protocolou junto ao DER projetos para a pavimentação de duas vicinais: a estrada para a Lagoa Branca e a estrada de terra para Itobi, com 3,8 km. Em março, quando esteve em Vargem para a inauguração do Poupatempo, o governador Rodrigo Garcia confirmou que a obra seria atendida pelo Estado.

Antes disso, em 2009, quando Amarildo estava em sua primeira administração, participou do lançamento do Programa Estadual de Recuperação e Pavimentação de Estradas Vicinais. Durante a cerimônia foi anunciada a pavimentação da estrada de Lagoa Branca, obra que seria licitada pelo Departamento de Estrada de Rodagem (DER).

O programa contemplava a vicinal com 16 km de pavimentação asfáltica, além de toda a infraestrutura necessária, como drenagem do solo, construção de galerias de águas pluviais e outras melhorias. Também foi anunciado pela prefeitura que os trabalhos seriam iniciados naquele mesmo ano e tudo ficaria pronto até março de 2010.

Após o anúncio da pavimentação, a Casa Civil publicou na edição de 2 de abril de 2010 do Diário Oficial do Estado de São Paulo, o despacho do secretário aprovando a celebração de convênio entre o Departamento de Estradas e Rodagem e o município, que contemplaria 16 km de pavimentação no valor de R$ 16 milhões.

A Gazeta noticiou em sua edição de 5 de maio de 2012 que Amarildo esteve por várias vezes na Secretaria Estadual de Logística e Transportes, no DER e na Casa Civil, além de encaminhar diversos ofícios cobrando providências e solicitando posicionamento sobre o convênio para o início das obras, que ao final das contas, acabou não sendo concretizada.