Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Lamartine Babo (Lamartine Azevedo Babo)

Apelido: Lalá

Nascimento: 10/01/1904 – Rio de Janeiro/RJ

Morte: 16/06/1963 – Rio de Janeiro/RJ

Atividades: compositor, ator, radialista, cantor e poeta

Lamartine Babo foi um compositor brasileiro. Compôs canções de vários gêneros, mas foi com as marchinhas carnavalescas que se tornou conhecido. Em suas canções predominavam o humor refinado e a irreverência.

É sua a letra da valsa “Eu sonhei que estava tão linda” e da marchinha “O teu cabelo não nega”, verdadeiro hino do carnaval, gravada em dezembro de 1931.

Era conhecido como uma das pessoas mais bem humoradas da sua época. Como no caso dos Correios: “Lalá foi enviar um telegrama; o telegrafista bateu então com o lápis em código morse para seu colega: Magro, feio e de voz fina. Lalá tirou o seu lápis e bateu: Magro, feio, de voz fina e ex-telegrafista”.

Braguinha disse certa vez: “Costumo dividir o Carnaval em duas fases: antes e depois de Lamartine.

Em 1938, Lamartine compôs o “Hino do Carnaval brasileiro”. Escreveu alguns dos maiores sucessos dos carnavais de todos os tempos: “O teu cabelo não nega”, “Grau dez”, “Linda Morena”, entre outros.

Foi autor de todos os hinos dos clubes de futebol do Rio, na década de 40.

Em 1937 compôs “Serra da boa esperança”.

Para as festas juninas: “Chegou a hora da fogueira”, “Isto é lá com Santo Antônio”.

Compôs também o clássico: “Quem foi que descobriu o Brasil” e “História do Brasil”, marcha de carnaval.

Salve Lamartine Babo!



Fonte: Wikipédia

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho