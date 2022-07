Momento Pet

Lilika é a cachorrinha da raça Shih-tzu que chegou com a difícil missão de confortar o coração de Ana Paula Silva, depois que a sua cachorrinha Cindy partiu para o céu. Ela nasceu no dia 27 de dezembro do ano passado e foi entregue à Ana Paula de presente por sua mãe e seu irmão pouco depois.

A cachorrinha logo ganhou o coração de todos e desde então enche a casa de alegria. Lilika é muito amorosa e recebe todos os mimos da casa. Entre os cuidados estão banhos frequentes e tosa a cada três meses. E para não embaraçar os pelos, Ana Paula faz a escovação de Lilika todos os dias. Com muito cuidado e chamego, a cachorrinha é só felicidades.

