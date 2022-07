Corrida até outubro

No dia 2 de outubro, eleitores de todo o país vão às urnas para escolherem o próximo presidente da República, os governadores de seus estados, os senadores, deputados federais e estaduais. Os bastidores políticos estão em ebulição, afinal, de 20 de julho a 5 de agosto serão realizadas as convenções partidárias para a definição dos nomes que vão constar nas urnas, na disputa dos votos.

Enquanto não há uma definição, pré-candidatos à Assembleia do Estado de São Paulo e também à Câmara dos Deputados, em Brasília, aproveitam para visitar o maior número de municípios possível para já irem marcando seus nomes junto aos eleitores e também arrebanhando cabos eleitorais.

Nos últimos dias, diversos pré-candidatos passaram por Vargem Grande do Sul. Vereadores, o prefeito Amarildo e apoiadores aproveitam para conseguir recursos e convênios para a cidade. A semana foi bastante proveitosa nesse sentido, uma vez que o governador Rodrigo Garcia, que deve oficializar sua candidatura à reeleição pelo PSDB, anunciou uma série de ações em todo Estado. Vargem, que já vinha recebendo uma boa atenção do governo do Estado, com importantes obras, como a recuperação da voçoroca, o recapeamento e a pavimentação do acostamento da via de Acesso Hernani Parada Otero, foi contemplada com o asfaltamento dos mais de 15 km da estrada para Lagoa Branca.

Nas redes sociais da Gazeta de Vargem Grande, a cada notícia como essa, internautas torcem o nariz, criticando o fato da fartura de recursos ter viés eleitoreiro. No entanto, não percebem que o orçamento do município é bastante limitado, com pouca margem para investimentos próprios. Se os políticos da cidade não aproveitam essa época justamente para arrebanharem recursos para a cidade, podem perder a oportunidade para outros municípios.

Nesse sentido, cabe aos eleitores usarem seus votos nessa hora de decidirem se os benefícios que chegaram para a cidade demonstram comprometimento com os vargengrandenses. Mais do que isso, se a postura do deputado nas votações é coerente com os valores do eleitor. Afinal, mais do que uma fonte de recurso, deputados, senadores, governadores e presidente conduzem o país para o futuro e na corrida até outubro, é preciso ficar de olho para onde os candidatos estão querendo levar o Brasil.