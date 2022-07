Deputado Sebastião Santos recebeu Título de Cidadão Vargengrandense

Em sessão solene realizada na Câmara Municipal, na segunda-feira, dia 27, foi entregue o Título de Cidadão Vargengrandense ao deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos). Na ocasião, para homenagear o deputado, estiveram presentes o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) os vereadores Danutta Rosseto (Republicanos), Fernando Corretor (Republicanos), Célio Santa Maria (PSB), Canarinho (PSDB), Maicon Canato (Republicanos), Parafuso (PSD) e Magalhães (União Brasil).

A homenagem ao deputado estadual Sebastião Santos foi proposta pelos vereadores Danutta, Fernando e Maicon. A concessão da honraria é um reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo deputado ao Estado de São Paulo, incluindo Vargem Grande do Sul.

A cerimônia foi aberta pelo presidente da Casa, Paulinho da Prefeitura, que agradeceu a presença de todos. “É uma honra prestar uma homenagem ao deputado, minha saudação a todos”, disse.

O vereador Maicon fez uso da palavra ressaltando que estava contente em poder dar esse título ao deputado. “Feliz por nosso Deputado Sebastião Santos, que já é nosso amigo há um bom tempo e ele investiu em nosso município um pouco mais de R$ 1 milhão em todo esse tempo. Então eu subo aqui hoje, deputado, para agradecer ao senhor em nome da nossa população, porque pouquíssimos deputados investem um valor tão alto em um município, principalmente em uma cidade pequena com 43 mil habitantes”, completou.

Maicon ressaltou que sente-se honrado em ceder ao deputado o Título de Cidadão Vargengrandense, sendo o primeiro de sua autoria. “Me sinto muito honrado com isso e gostaria de agradecer aos meus companheiros, os vereadores Danutta e Fernando, que ajudaram com esse título, e dizer a você, deputado, que a nossa cidade apesar de ser pequena, é uma cidade muita acolhedora de um povo muito trabalhador e que sabe reconhecer quem ajuda”, falou.

Trabalho sério

Em seguida, o vereador Fernando fez uso da palavra. “Essa homenagem e esse Título de Cidadão Vargengrandense, que eu, a vereadora Danutta e o vereador Maicon indicamos é a maior honraria que nosso município pode oferecer para o senhor. E o que mais chamou a minha atenção, deputado, é o trabalho sério que vem realizando para todos os municípios do nosso Estado de São Paulo. Poucos políticos honram a palavra que o senhor tem honrado para os nossos municípios, então isso para mim é um privilégio grande e enorme estar aqui homenageando o senhor nessa manhã”, comentou.

Fernando pontuou ainda que, em 2018, o deputado Sebastião Santos teve nove votos na cidade. “Ainda assim, no ano passado, como deputado estadual, fez parceria com os vereadores e com o prefeito Amarildo, que não mediu esforços para buscar recursos e fez muito”, comentando sobre os recursos e convênios que ajudou a trazer para a cidade como a Areninha de esportes, para o Hospital de Caridade, além de um micro-ônibus para a área rural do município. “Então eu queria parabenizar o senhor, só tenho que te agradecer e espero que sirva de exemplo para muitos políticos do nosso Estado de São Paulo”, completou.

Representatividade

A vereadora Danutta também fez uso da palavra e cumprimentou os presentes, resslatando a conduta de Sebastião Santos. “O pouco que eu acompanho da sua vida eu posso dizer que o senhor é um político que me inspira muito, a qual eu tenho muita admiração porque são todos os anos trabalhando muito pelo povo levantando bandeiras importantes. Eu acho importante ressaltar também que como mulher é difícil hoje, pois muitos homens e políticos levantam a bandeira nos dando valor, protegendo mulheres, as crianças, os deficientes, mas poucos realmente fazem alguma coisa por isso e o senhor faz realmente. Eu pude vivenciar um pouco disso com o senhor até por acompanhá-lo e conhecer um pouco mais”, completou. “Desejo do fundo do meu coração que o senhor continue firme na política, nós precisamos de pessoas como o senhor para um mundo melhor e por um Brasil melhor. Fica aqui meu carinho, minha admiração e o tapete vermelho aqui na nossa cidade para o senhor. Obrigada”, agradeceu.

Tapete vermelho

Paulinho falou sobre a homenagem ao deputado. “O Fernando diz uma verdade: o senhor teve nove votos, mas pode ter certeza que na eleição de 2022, que ocorre em outubro, terá muito mais. Os vereadores aqui presentes podem confirmar que eu sempre falo que para aqueles que são parceiros de Vargem, temos que colocar tapete vermelho e mostrar para a nossa população aqueles que realmente ajudam. E o senhor é um deles, pode ter certeza que nós vamos mostrar para a população”, comentou.

Investimento social

O prefeito Amarildo tdestacou o impacto ação social dos recursos destinados pelo deputado. “Ele liberou recursos para a saúde, você quer mais investimentos no social do que liberar recursos para a saúde? Hoje, a maior dificuldade que nós temos é a saúde. já começou a construir ao lado do Nair Bolonha uma Areninha, graças a indicação do nosso Deputado, são mais de R$ 600 mil, você quer coisa maior que investir no esporte? É totalmente social, até porque hoje nós precisamos ocupar nossas crianças, que acabam desviando os caminhos corretos. Um cidadão que poderia virar uma pessoa de bem e acaba se desviando por falta de oportunidade, então a prática do esporte permite isso”, lembrou.

“E é claro também o ônibus para educação e não existe um maior investimento no social do que na educação. Além disso, o deputado também é grande parceiro do nosso Consórcio”, pontuou.

Ajudar a população

Em seguida, o deputado Sebastião Santos ocupou a tribuna e fez uso da palavra, agradecendo a oportunidade de estar sendo homenageado. O deputado comentou que já foi vereador e sabe que quem ocupa o cargo não pode passar muitas vezes na rua porque sempre tem alguém cobrando, não pode sair da cidade porque dizem que ficam sempre passeando, mas ressaltou que ser vereador, na verdade, é um privilégio.

O deputado agradeceu também ao prefeito Amarildo. “Nós nos conhecemos na Assembleia Legislativa, ele estava fazendo uma visita em São Paulo e estava com mais dois prefeitos e nós não tínhamos oportunidade de ter o contato e ele foi levar o ofício”, recordou. “Na minha sala fica uma TV de 52 polegadas e ele fala: preciso fazer uma obra em tal bairro, e eu pergunto qual é o local específico e a gente vai lá e puxa na frente dele para ele explicar exatamente o que está trazendo no papel”, ressaltou.

“Depois de conversarmos muito e trocar ideias por duas horas, peguei o ofício e fomos embora, no outro dia eu liguei para ele e disse que estava com ônibus que foram entregues pelo Governo para serem entregues às cidades. Questionei se tinha necessidade e comentei que a preocupação com a cidade havia me chamado atenção no dia anterior. Ele perguntou se eu já cederia um ônibus e eu disse que aqui trabalhamos assim, temos que construir rápido, pois os problemas estão aí há muito tempo”, contou.

O deputado contou que depois, a vereadora Danutta foi em São Paulo com os vereadores e levou um ofício pela saúde. “Liguei para o prefeito, vim à Vargem e perguntei se poderia colocar de custeio, que em dois dias estaria na conta e ele pediu para enviarmos para o Hospital, pontuando que não atende somente as pessoas da cidade, mas atende também a região. Então fechado, recurso na conta”, relembrou.

“Estamos em andamento um projeto grande para o Hospital para atender a região onde por 25 anos teremos benefício financeiro e projetos”, contou.

Honra

Para Sebastião, o Título de Cidadão Vargengrandense é uma honra muito grande, agradeceu a todas as responsáveis por algumas das entidades da cidade que estavam presentes e pediu para que elas não desistissem do trabalho. “É difícil, mas quando você consegue ajudar alguém, você não ajuda alguém, você ajuda você mesmo. Eu fiquei em uma cama por um ano e meio para morrer e onde a minha esposa que era professora cuidava da casa e não havia o que a medicina fazer, porque eu fui contaminado com chumbo e mercúrio, dois elementos que até hoje ainda não existe cura para quem se contamina. Dependendo do local que for a reação, você está eliminado, e eu fiquei com várias sequelas, mas Deus pela misericórdia dele nos deu condição de estarmos aqui hoje”, agradeceu.

O deputado comentou que receber essa honraria hoje é incentivo para continuar e que mais um grupo de pessoas que chegou na sua vida. “Então pode ter certeza que Vargem Grande foi uma escolha nossa e será tendo mandado ou não tendo mandado”, afirmou.