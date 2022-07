R$ 100 mil para a represa

Em ofício enviado ao prefeito Amarildo (PSDB), o deputado federal Bozzella do União Brasil-SP, informa que indicou recursos do governo do Estado de São Paulo no valor de R$ 100 mil, atendendo a solicitações dos vereadores Paulinho da Prefeitura e Célio Santa Maria, ambos do PSB. A verba segundo os vereadores, é para aplicar na infraestrutura da represa, como a construção de quiosques.

Questionou

O ex-vereador José Geraldo Ramazotti questionou em seu perfil no Facebook, a quantidade de títulos de cidadãos vargengrandenses que a Câmara Municipal tem entregue a deputados neste ano de eleição. Muito sarcástico, Ramazotti disse que pela quantidade de títulos entregues, logo os deputados iriam fazer sessões em Vargem. “Basta o cidadão enviar R$ 100 mil e passar uma ou duas vezes na cidade ou nunca ter vindo, que recebe a honraria tão importante”, gravou o ex-vereador.

Repercutiu

As críticas de Ramazotti repercutiram e muita gente questionou o fato das entregas de títulos. Uma delas foi o ex-provedor do Hospital, Luciano Corsi, que comentou: “Na minha opinião, nenhum deputado é merecedor, fazem para ter votos e com dinheiro nosso mesmo”. Para ele, a atitude dos vereadores faz por desmerecer quem recebeu o título de cidadão por ter feito algo de fato para a cidade.

Haddad na frente

Última pesquisa realizada pelo Datafolha esta semana, coloca o ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) na liderança, com 34% dos votos, seguido do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), com 13% cada.

Márcio França deve sair candidato a senador

O ex-governador Márcio França (PSB) ao que tudo indica deve sair candidato a senador na chapa de Lula (PT) para presidente e Haddad para governador (PT). Principalmente depois que o apresentador Datena (PSC) desistiu de se candidatar a uma vaga no senado.

Briga pelo segundo lugar

Ao que indica as pesquisas, a briga pelo governo do Estado de São Paulo deverá ser quem deverá ir para o segundo turno, se o atual governador Rodrigo Garcia do PSDB ou o bolsonarista Tarcísio de Freitas do Republicanos. Com a máquina do governo na mão e com grande penetração junto aos prefeitos do interior paulista, é quase certo que o governador Rodrigo Garcia deverá ir para o segundo turno, disputando o cargo com Haddad.