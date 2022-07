Ingressos para o Baile da Rainha do Peão já estão à venda

Já estão à venda os ingressos para o Baile da Rainha do Peão, que será realizado no dia 23 de julho, na Sociedade Beneficente Brasileira. Na festa, as 27 candidatas ao título irão desfilar para os jurados que irão eleger a Rainha do Peão, a Primeira e a Segunda Princesa e a Madrinha do Peão.

O primeiro lote dos ingressos está sendo vendido por R$ 25,00. Já o segundo lote será comercializado a R$ 30,00 e na portaria, a entrada será R$ 35,00. Os pontos de venda são o Supermercado Nako, a Salgateria Nira, a BM Moda Country e a SBB.

Durante o evento, as candidatas irão se apresentar ao corpo de jurados, que irá avaliar quesitos como beleza, elegância e simpatia. Compõem o Traje Country das garotas itens como bota, calça sem charrão, camisete e chapéu. Os ensaios estão sendo realizados na SBB.

As vencedoras serão anunciadas no baile e receberão vários prêmios. Elas ainda participarão da Romaria de Cavaleiros de Sant’Ana. Os prêmios, além do book digital oferecido pela Falcão Foto & Arte para a Rainha, ainda serão divulgados. Após a escolha das vencedoras, haverá o show com André e Thiago e banda.