Saiba o que irá funcionar neste feriado

No estado de São Paulo, o dia 9 de julho marca a data de aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932 e é feriado em todo o Estado. A Gazeta procurou saber o que irá abrir na cidade neste sábado, dia 9.

No feriado, os Supermercados Santa Terezinha, Bella Vista e Santa Marta abrirão em seu horário normal, das 7h às 19h. O Supermercado Nako e o Santa Rita também não terão alteração no horário, ficando abertos das 7h às 19h30.

O expediente no União, no Novo Milênio, no Cesta Básica e Santa Edwirges também segue o mesmo de todos os sábados, das 7h às 20h.

No Ideal e no Estrela, o funcionamento será das 8h às 19h, em horário normal. Assim como o Peres Atacarejo, que atenderá das 8h às 20h. No Sempre Vale, o expediente será das 7h às 21h.

De acordo com o informado no site do supermercado Dia, o seu horário de funcionamento aos feriados é das 8h às 14h.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo estarão fechados durante o feriado de 9 de julho em todo o estado de São Paulo. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, dia 11, no horário habitual de cada local, com agendamento prévio via site ou aplicativo de celular.

Os serviços digitais seguem disponíveis nos canais eletrônicos do programa.