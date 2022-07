46º Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana será dia 31

Após dois anos da pandemia da Covid-19, o Departamento de Cultura e Turismo da Prefeitura de Vargem Grande do Sul e Comissão Organizadora estão com os preparativos a todo vapor para a realização da 46ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, que será realizada dia 31 de julho, domingo, com saída do largo da Igreja Matriz de São Joaquim, às 11h. O percurso será até a Igreja Matriz de Sant’Ana, no Centro da cidade.

Após o desfile dos cavaleiros, será realizado evento de encerramento na Represa Eduíno Sbardellini, com show da dupla sertaneja Fiduma & Jeca. A prefeitura ainda irá oferecer atividades de lazer e diversão para toda a família no local.

Atenção

Como nos últimos anos, a prefeitura lembra ao público que não será permitida a instalação de barracas e churrasqueiras em vias públicas, além de ser proibido o consumo de bebidas alcoólicas por parte dos cavaleiros durante a procissão de cavaleiros, e no show que acontecerá na Represa, também fica proibido a entrada de animais. De acordo com o poder público municipal, as proibições têm como objetivo evitar possíveis acidentes com os animais e com as pessoas que prestigiarão o evento.

Missa Sertaneja

A Missa Sertaneja na Igreja Matriz de Sant’Ana com participação da Comissão Organizadora, será realizada no dia 24 de julho. Além dos voluntários que trabalham na realização da festa, a celebração reunirá autoridades municipais e romeiros. A missa sertaneja homenageia ainda os romeiros já falecidos e no momento do ofertório é colocado no altar da igreja todos os equipamentos utilizados pelos romeiros, como berrante, chapéus, arreio e outros.