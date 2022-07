Dise prende quatro pessoas por tráfico em São João

A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) prendeu quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em São João da Boa Vista (SP). As prisões ocorreram ao longo da semana passada, em ações coordenadas pelo delegado Ivan Luís Constâncio com base em informações obtidas por meio do Disque Denúncia.

De acordo com o jornal O Município, no dia 28, a equipe da Polícia Civil deteve um morador do bairro Pratinha, que estaria vendendo porções de cocaína naquela localidade. As denúncias davam conta de que ele comercializava o entorpecente em casa.

Diante disso, os investigadores foram à residência, onde foram recebidos pela companheira do suspeito, que confessou que havia drogas no local e que pertenciam ao marido dela. Na ocasião, eles apreenderam uma porção de cocaína de 23,5 g, uma balança de precisão, uma faca e embalagens plásticas comumente usadas para embalar entorpecentes.

O indivíduo foi detido logo em seguida no local de trabalho dele. Na oportunidade, ele assumiu o crime e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi autuado em flagrante delito.

Dupla

Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, a Dise também prendeu dois rapazes no dia 29, no Jardim São Nicolau, região do DER.

Após realizarem campanas e acompanhamentos, os investigadores flagraram a dupla praticando a venda de drogas e deram voz de prisão.

Foram apreendidas quatro porções de cocaína, de 140 g, além de uma balança de precisão, um rolo de papel filme, uma fita adesiva, uma faca sem cabo, um celular e a quantia de R$ 110,00. Os suspeitos também foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária.

Posteriormente, eles foram recolhidos à Cadeia Pública, onde permaneceram à disposição da Justiça.

Dando continuidade às ações de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Civil prendeu um homem no Jardim Fleming na quinta-feira, dia 30. O suspeito também foi flagrado vendendo entorpecentes. Foram apreendidas uma porção de cocaína, um papelote de maconha e um microponto de droga sintética, além de um celular e R$ 1.170.

Considerando as informações repassadas por meio do Disque Denúncia, o dinheiro apreendido e as mensagens que estavam no celular dele, as mesmas seriam alusivas ao tráfico de drogas. O homem foi autuado em flagrante delito e encaminhado à Cadeia Pública, permanecendo à disposição da Justiça.