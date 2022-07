Equipe de jiu-jitsu conquista 8 medalhas

A equipe de jiu-jitsu Gracie Barra de Vargem Grande do Sul esteve em Campinas, no domingo, dia 3, onde disputou a etapa inverno da CompNet, pela Liga Global de Jiu-jitsu, e conquistou oito medalhas.

De acordo com o professor Paulo Matias, este campeonato acontece no Brasil e no exterior. “Tem como objetivo preparar e ranquear os atletas da equipe Gracie Barra para os Campeonatos da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), entidade que regula o esporte no mundo todo”, explicou.

Ele destacou ainda que a equipe Gracie Barra Vargem teve um desempenho acima da média, participando com nove atletas, sendo três na faixa preta: professor Paulo Matias, Daniel Matosinhos e Marcelo Barbosa; um na faixa roxa, Marco Antônio Barbosa; um na faixa azul, sendo Erik Cândido, além de Felipe Silva, categoria Infantil Juniores, de até 12 anos, na faixa cinza e três na faixa branca: André Correa Júnior, Marcos Fanuel e João Pedro Jacome.

As 5 medalhas de ouro foram conquistadas por: professor Paulo, na categoria até 94kg, Marcelo, na categoria Master 1 até 94kg, Erik, categoria até 88kg, André Correa Júnior, pela categoria até 94kg e Felipe, pela Juniores até 32kg.

A medalha de prata ficou com Marcelo Barbosa, na categoria Absoluto Faixa Preta. Os 2 atletas que ficaram com o bronze foram Daniel, pela categoria até 100kg e Marco, categoria até 88kg.

Equipe disputou torneio em Campinas. Foto: GB Vargem