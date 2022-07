Ramazotti é o novo presidente do Rotary Club de Vargem

Em festiva realizada na noite da terça, dia 5, o novo presidente do Rotary Club de Vargem Grande do Sul, José Geraldo Ramazotti, tomou posse para a gestão 2022-2023. Ele assume o lugar do então presidente Mário Malaguti.

Compuseram a mesa o governador assistente do Rotary Distrito 4.590, Mauro José Borba e sua esposa Tânia, Mário Malaguti e sua esposa Sirlei, Ramazotti e sua namorada Adriana Manucci, Maria Aparecida Teijada Moraes, que tomou posse como presidente da Casa da Amizade 2022-2023, além de João Batista Germinali, presidente do Rotary Club Sul de São João da Boa Vista e sua esposa Ângela e João Otávio Veiga Rodrigues, que foi governador do Distrito 4.560 em 2016-2017.

Protocolo da gestão de Mário Malaguti, Carlos Augusto Milan lembrou que um dos pilares do Rotary é a participação em eventos e reuniões, lembrou que quando Paul Harris, fundador da instituição, imaginou o Rotary, pensava no companheirismo como alicerce. Assim, convidou os membros do clube que receberam os pins comemorativos com o título de 100%: Mário Malaguti, Carlos Augusto Milan, Cláudio Machi, Lucimar Doval, Hélio Donizeti de Almeida, Valdecir de Andrade, Nilton Machado, Paulo Murarole, Natalino Elídio da Silva Júnior, João Garcez Filho, José Luiz Bedin e Ramazotti.

Comunidade

Em sua fala, o ex-presidente Mário Malagutti, lembrou das dificuldades em seguir com as reuniões durante o período de pandemia, destacando a resiliência do grupo. “Se hoje estamos aqui com casa cheia, com mais de 100 pessoas, é porque esse pessoal estava no começo do ano, na pandemia, os companheiros resilientes. Tinha reunião com oito, nove, dez presentes, mas sempre estávamos aqui. A pandemia foi melhorando e conseguimos manter o Rotary como era antes. Com reuniões presenciais e casa cheia”, destacou

Cláudio Machi, que foi tesoureiro do Rotary até então, falou sobre os eventos realizados no período, explicando que todas as ações foram com o objetivo de auxiliar a comunidade, que passou por muitas dificuldades na pandemia. “Quando o Mário assumiu, decidiu quer o Rotary ia ajudar a comunidade. E isso, deu forças para virmos todas as terças, porque sabíamos que a comunidade precisava da gente”, afirmou.

Em seguida, ele falou aos presentes sobre os eventos beneficentes realizados e os valores revertidos à comunidade, como uma pizzada no início do ano que vendeu 1000 pizzas, A parte que ficou com o clube foi empregada na aquisição de cestas básicas que foram distribuídas a famílias em vulnerabilidade social. Em seguida, foi feito o arroz carreteiro e com o lucro das vendas, foram compradas cadeiras de rodas para incrementar o banco ortopédico mantido pelo Rotary que já possui mais de 400 cadeiras emprestadas aos pacientes da cidade.

Foi realizada nova pizzada em parceria com a Casa Dom Bosco e Apae, com renda revertida para essas entidades e também para o Hospital de Caridade. Por fim, foi feita a feijoada, recentemente, que angariou recursos que também foram destinados ao Hospital de Caridade e para a aquisição de mais cadeiras de rodas. “Todo empenho nosso para servir à sociedade. Tenho muito orgulho dos companheiros que ajudam o próximo”, comentou Cláudio.

Em sua despedida, Mário Malaguti, que encerrou seu quarto mandato de presidente, agradeceu a todos pelo apoio no período. “Foram dois anos de muita dificuldade. Vocês estão aqui por algo que temos no Rotary, que é uma amizade sincera, companheirismo e isso sempre encontrei no Rotary desde 2003 quando ingressei”, comentou. “Sou muito grato a tudo que aconteceu esse ano. Agradecer minha família por ter aceitado porque é a quarta vez que fui presidente e por ter minha esposa sempre ao meu lado. Agradeço aos companheiros do clube que assumiram comigo para fazer a travessia desse momento difícil”. Agradeceu às senhoras da Casa da Amizade que sempre colaboraram nos eventos e organizando as reuniões festivas e também à Gazeta de Vargem Grande, pela divulgação das ações realizadas.

Nova diretoria

A cerimônia seguiu com Ramazotti empossando o novo protocolo, Lucimar Doval, que chamou os novos membros da diretoria. Cláudio Jorge Machi assumiu como vice-presidente, Mário Malaguti, como conselheiro do presidente, Valdecir de Andrade, primeiro secretário, Paulo José Murarole, segundo secretário, Hélio de Almeida, tesoureiro, Carlos Augusto Milan, segundo tesoureiro e Faislhe Rafael Doval, segundo protocolo.

Também foram empossados Laércio Rosseto, para Desenvolvimento do Quadro Associativo, João Batista Marcondes Júnior, para a comissão de administração do clube, Nilton César Machado, para a comissão de serviços à comunidade e projetos humanitários, Natalino Elídio da Silva Júnior para a Fundação Rotária e Guilherme Nicolau para as Novas Gerações.

Novos membros

Na festiva, também foi dado posse aos novos integrantes do Rotary. Ingressaram Nilson Adão, José Luís dos Santos, Donizete José Carlos Pereira e Francisco, que tiveram seus currículos apresentados aos presentes e fizeram o juramento.

Casa da Amizade

Ainda na cerimônia, Sirlei Malaguti, que dirigia a Casa da Amizade, deu posse à Maria Teijada Moraes, nova presidente. Em seguida, Maria empossou duas novas integrantes da Casa da Amizade, Rita de Almeida e Adriana Manucci.

Governador Assistente

O governador assistente Mauro Borba, lembrou que a atual governadora do Distrito 4590, Rosimeire Aparecida Pereira, pediu que o distrito estivesse presente em eventos e festivas dos clubes, para estreitar a troca de experiência. “Cada clube faz o melhor pra unir o distrito. O Rotary de Vargem é exemplo pra todos nós em serviço à comunidade. Vamos nos espelhar para darmos sempre o melhor”. Em seguida, transmitiu aos presentes às palavras da governadora, parabenizando a diretoria anterior pelas ações realizadas e disse à nova diretoria para seguir o lema do ano 2022-2023 “Imagine o Rotary”, para ampliar o impacto das ações do clube e expandir o alcance delas, “Desejo sucesso. Pense alto, voe alto, não tema ideias inovadoras. É no servir que ouvimos nossos corações”, disse.

Ramazotti

Aos presentes, Ramazotti destacou a importância do Rotary em sua vida, lembrando que quando ficou órfão, ele e sua irmã ganharam bolsa de estudos e uniformes custeados pelo clube. “E isso nos proporcionou estudar, fazer faculdade, trabalhar na área. A gratidão que eu tenho-me a esse clube é imensa”, disse. “Estou muito feliz e agradecido de estar aqui com tantos amigos e companheiros que se dispuseram a estar aqui comemorando conosco”, afirmou.

Comentou que foi criado o cargo de conselheiro e que convidou Mário Malaguti para exercer a função, destacando a importância do trabalho em grupo. Comentou que o Rotary precisa rejuvenescer o quadro de associados. Lembrou também do impacto mundial que o Rotary tem com a campanha Polio Plus, que leva vacina contra a paralisia infantil para todos os continentes. “É a maior ação humanitária do mundo. Se não fosse o Rotary, quantas pessoas estariam inválidas, dependendo do governo, de remédios?”, questionou.

Ele entregou aos presentes sementes da espécie Árvore da Vida, envoltas em esferas de barro, para serem lançadas na natureza e entregou uma muda da mesma planta aos membros do Rotary de Grama que estavam presentes, comentando que o clube o acolheu quando ele estava fora de Vargem para um curso, para que pudesse seguir frequentando as reuniões.

Ramazotti agradeceu sua família, os companheiros de Rotary, as senhoras da Casa da Amizade, ao decano Paulo Ribeiro e sua esposa Dulce e deu boas vindas aos novos integrantes do clube.

Por fim, fez um apelo aos companheiros e ponderou que o Rotary precisa atuar nesse sentido, da preservação do Rio Verde.

Nova diretoria também foi apresentada

Maria e Sirlei deram boas vindas às novas integrantes da Casa da Amizade. Foto: Reportagem