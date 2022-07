Vereadora Danutta anuncia pré-candidatura a deputada federal pelo Republicanos

A vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto, de 34 anos, do Partido Republicanos, anunciou em suas redes sociais que está colocando seu nome à disposição da legenda como pré-candidata a Câmara dos Deputados de Brasília, para representar a população de Vargem Grande do Sul e região.

Em seu vídeo ela se apresenta, contando que atua como nutricionista e é mãe solteira de duas meninas gêmeas. Ela foi a única mulher eleita para a Câmara de Vargem Grande do Sul em 2020, quando obteve 541 votos, logo em sua primeira disputa.

Na Câmara, tem defendido pautas de Educação e Saúde, criando recentemente a Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras. Também apresentou projetos para a melhoria da qualidade de vida, acessibilidade e conscientização sobre os transtornos do espectro autista.

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Danutta falou sobre sua pré-candidatura e o que a levou a pleitear o apoio do partido para essa proposta. “O que me motiva a colocar meu nome à disposição é ver a grande necessidade de nossa região por deputados que olhem as carências e dificuldades, que conheçam às necessidades dos municípios que pertencem à nossa região. Por isso quero ser a mulher de arrimo, mãe, que conhece as dificuldades, para que assim possamos trazer mais dignidade e investimentos para os municípios”, afirmou.

Para ter sua intenção efetivada e se tornar candidata a deputada federal, Danutta deverá ter seu nome aprovado na convenção partidária do Republicanos, que segundo contou a vereadora, será no dia 30 de julho, em São Paulo.