Via Rápida abre inscrições para cursos de qualificação profissional

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está com 50 mil vagas abertas para cursos online de qualificação profissional do Programa Via Rápida, conforme informou o Departamento de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho da prefeitura de Vargem Grande do Sul.

Com duração de 80 horas, os cursos são nas áreas de gestão, idiomas e tecnologia da informação: Gestão Administrativa; Planejamento Empresarial; Espanhol Básico; Finanças na Empresa; Espanhol para recepção; Auxiliar de controle, produção e estoque; Gestão de pessoas; Organização de eventos; Lógica de programação; Banco de dados; Desenvolvimento web e Desenvolvimento mobile.

Para participar é necessário ter 16 anos ou mais. Após realizar a inscrição, os interessados já podem iniciar o curso. O certificado será entregue aos alunos com ao menos 75% de presença nas aulas.

As inscrições podem ser feitas no site www.cursosviarapida.sp.gov.br ou no PAT- Posto de Atendimento ao Trabalhador, no prédio do Poupatempo, localizado na Rua Coronel Lúcio, 925 – Centro.

Dúvidas ou mais informações entre em contato pelo telefone 3641-9000, ramal 9045.