Arnaldo Lodi é homenageado

O advogado Arnaldo Lodi Filho recebeu no sábado, dia 2, na Igreja Matriz de Santo Antônio, o Diploma do Mérito Dr. Francisco Álvares Florence. A honraria foi uma indicação do vereador Serginho da Farmácia (PSDB) e aprovada por unanimidade pelos demais membros do Legislativo de Vargem Grande do Sul.