Beth Zamora se aposenta no Sindicato Rural

A professora e contadora Maria Isabel Miranda Zamora, a conhecida Beth Zamora, se aposentou após anos dedicados ao Sindicato Rural Patronal de Vargem Grande do Sul, presidido até recentemente por João Batista Machado do Amaral e agora comandado por Gustavo Siqueira do Amaral.

Beth ingressou na carreira após prestar concurso para a Federação da Agricultura do Estado de São Paulo, em 1971, entrando para trabalhar no Sindicato em 1972. Em janeiro de 1996 ela se aposentou, mas seguiu trabalhando no Sindicato até o dia 29 de junho passado, quando decidiu parar em definitivo.

Beth é casada há 40 anos com o advogado Reneu Zamora, com quem teve dois filhos, a advogada Marcela Miranda Zamora Reis, casada com Fernando Henrique dos Reis, cabo da Polícia Militar Rodoviária e o médico Reneu Zamora Júnior, casado com a médica Loraíne Fernandes Zamora. Aposentada, Beth contou que agora pretende viajar e curtir a família, em especial os netos Antônio, filho de Marcela e Fábio e Laura, filha de Reneu Jr e Loraíne.