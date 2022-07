Bia Mazzarini conquista aposentadoria na prefeitura

Uma das aprovadas no primeiro concurso público realizado pela prefeitura municipal em 1990, quando o concurso para ingresso para a carreira de servidor passou a ser obrigatório, Bia Mazzarini se aposentou neste início de mês. Ela entrou na prefeitura no dia 25 de junho de 1990, atuando na promoção Social. Após dois anos, assumiu o cargo de supervisora da escola profissionalizante Antônio José Barticiotti, que tinha convênio com o Senai, onde permaneceu por 16 anos, saindo quando o Convênio deixou de existir.

Trabalhou ainda por 10 meses como coordenadora do Petit, atual Projeto Tio Carlão. Em seguida, foi designada para colaborar com a instalação e início dos trabalhos da Etec, onde ficou por cinco anos. Nos últimos 9 anos, passou a atuar no Departamento de Educação, onde era a responsável pelo Transporte Escolar, se aposentando no dia 1º de julho.

Bia sempre se envolveu em campanhas e eventos como voluntária. Participou da Chegada do Papai Noel, desfiles comemorativos, Festa das Nações, Parada de Natal, e chegou a ser Mamãe Noel. “São muitas lembranças, é muito legal isso”.

Casada com Romildo, Bia tem dois filhos, Pedro, casado com Nátaly, e Jonas. Bia e o marido planejam se mudar para uma chácara no município de Santa Rita de Caldas, em Minas. “Sou muito grata a Deus por ter me dado essa oportunidade e sou grata ao município de Vargem Grande do Sul que me acolheu, me permitiu crescer profissionalmente e como pessoa e hoje receber o benefício da aposentadoria. Não sou vargengrandense, mas meus filhos são, então me sinto um pouquinho também”, comentou.