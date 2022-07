Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Ilda Madrini Pereira, conhecida como Lola, aos 92 anos de idade, no dia 4 de julho. Deixa o marido Lourival Pereira, as filhas Sueli e Elaine; os genros Waldir e Eduardo; os netos Júnior, Tiago e Bianca e os bisnetos Thomas e Samuel; deixou a irmã Neide e sobrinhos. Foi sepultada no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu no dia 2 de julho, em Casa Branca, Odete Ferreira, aos 97 anos de idade. Ela era solteira, de tradicional família vargengrandense, filha de Ana Cândida Pereira Ferreira e Francisco Octávio Ferreira, deixa inúmeros sobrinhos. Seu sepultamento aconteceu no dia 3 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria Aparecida Campos de Faria, aos 65 anos de idade, no dia 3 de julho. Deixou os filhos Reginaldo, Lucelena e Danilo; as noras Ana Paula e Jaqueline; o genro Miler; os netos Aline, Amanda, Maicon e Michel; os irmãos Rita, Marta, Luzia, Maria, Luís, Pedro, Ângelo e José, cunhados; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultada no dia 4 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Gino Paulo Costa, aos 44 anos de idade, no dia 5 de julho. Deixou a mãe Maria de Fátima de Oliveira; os filhos Maria Heloisa, Bernardo e Laura; os irmãos Jorge, Paulo Sérgio, Geani e José Paulo; cunhadas; cunhado e sobrinhos. Foi sepultado no dia 6 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Aparecida Gravinezi Cezario, aos 89 anos de idade, no dia 4 de julho. Era viúva de Divino Cesário do Nascimento, deixou os filhos Durcelina, Maria, Tereza, Claudinei, Silvia e Sandra; os genros Marcos, Edson e Divino; a nora Ivone; os netos Gisele, Joice, Juliana, Jane, Jonas, Geovane, Maria, Janaína, Claudemir, Claudinei, Lucas, Camila, Amanda, Tamires e Talia; os bisnetos José Alexandre, João Victor, Júlia Vitória, Rogério, João Lucas, Cristian, Kenily, Franciele, Jaiane, Mateus, Ana Clara, Alana, Luís Roberto, Ana Júlia, Kevin, Yan e Nicole. Foi sepultada no dia 5 de julho, no Cemitério Municipal Parque das Acácias.

Faleceu Marcos Inayama, aos 45 anos de idade, no dia 7 de julho. Deixa os pais Catsuko Inayama e Tatsuo Inayama; a esposa Cristiane Canato Inayama; os filhos André e Beatriz; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 7 de julho, no Cemitério Parque das Acácias.

Aparecida

Faleceu Aparecida Gravinezi Cezario, aos 89 anos de idade, no dia 4 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Gino Paulo

Faleceu Gino Paulo Costa, aos 44 anos de idade, no dia 5 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Marcos Inayama

Faleceu Marcos Inayama, aos 45 anos de idade, no dia 7 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Aparecida

Faleceu Maria Aparecida Campos de Faria, aos 65 anos de idade, no dia 3 de julho. Foto: Arquivo Pessoal

Odete

Faleceu no dia 2 de julho, em Casa Branca, Odete Ferreira, aos 97 anos de idade. Foto: Arquivo Pessoal

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Luiz Magela Casalli, aos 83 anos de idade, no dia 4 de julho. Deixa a esposa Laura Ferreira Casalli; os filhos Luís Carlos, Marco Antônio, Sérgio Henrique, Rosana, Zuleica e Luiz Magela. Foi sepultado no dia 4 de julho, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedicto Satte, mais conhecido como Dito Sate, aos 92 anos de idade, em São José do Rio Pardo. Deixa os filhos Maria, Luzia, Fátima, Jezuina e Mauro. Foi sepultado no dia 7 de julho, no Cemitério de Casa Branca.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.