Gênios da Nossa Música – Histórias da MPB

Carmen Miranda (Maria do Carmo Miranda da Cunha)

Pseudônimo: A pequena notável

Nascimento: 09/02/1909 – Marco de Canaveses (Portugal)

Morte: 05/08/1955 – Beverly Hills (E.U.A)

Atividades: cantora, dançarina e atriz

Carmen Miranda, portuguesa de nascimento e brasileira de criação, foi a primeira mulher a assinar um contrato com a rádio no Brasil. Com seu estilo único e talento para a música e sua atuação, conquistou outros países; fixou morada nos Estados Unidos e chegou a ser a mulher mais bem paga de Hollywood, além de ser a primeira sulamericana com uma estrela na calçada da fama.

Em 1929, foi apresentada ao compositor Josué de Barros, profissional que a inseriu em teatros e clubes.

A partir de 1930, Carmen Miranda entrou de vez no mundo da música, cantando na rádio sociedade, seu sucesso veio com a marcha-canção “Pra você gostar de mim”, mais conhecida como “Taí”, escrita por “Joubert de Carvalho.”

Em 1936, ganhou as telonas com: “Alô, alô carnaval”, filme que proporcionou à cantora, dueto com sua irmã Aurora Miranda, na conhecida cena da música: Cantoras da Rádio.

A fantasia de baiana foi adotada pela cantora e atriz em 1939 no filme “Banana da terra” com quem interpretou “O que é que a baiana tem”, de autoria de Dorival Caymmi.

Principais músicas: “Taí”, “Balancê”, “Mamãe eu quero”, “Camisa listrada”, “Tico tico no fubá”, “No tabuleiro da baiana”, “Adeus Batucada” (de 1935, composição de Synval Silva), “Touradas em Madrid” e “Chica chica boom” (música do filme “Uma noite no Rio”).

Aonde estiveres, a M.P.B agradece

Salve Carmen Miranda

Fonte: Brasil escola

Dr. Raul Rodrigues Baía Filho