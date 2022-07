Maria Fiorini recebe título de “Mulher Destaque do Ano”

A Câmara Municipal outorgou a Maria Benedita Fiorini, 76 anos, a honraria “Prêmio Mulheres Destaque do Ano”, pelos anos de dedicação junto a comunidade, em especial à Paróquia Santo Antônio e Nossa Senhora Rosa Mística. Dona Maria recebeu a homenagem no último sábado, dia 2, na Igreja de Santo Antônio.

Seu nome foi uma indicação dos vereadores Paulinho da Prefeitura (PSB) e Serginho da Farmácia (PSDB) e foi aprovado por unanimidade.

Maria Benedita Fiorini nasceu no dia 1º de maio de 1946, filha de Manoel Gonçalves e Vitalina Carvalho Gonçalves. Casou-se em 25 de julho de 1964 com José Fiorini, já falecido. O casal teve os filhos Ana Cláudia, Carlos Eduardo, Márcia Helena e Andréa Cristina, os netos Felipe, Isabele, Júlia, Isadora e Guilherme e a bisneta Ana Júlia.

Logo após o casamento, Maria iniciou seu trabalho com a comunidade auxiliando as mães com seus recém nascidos. “Elas me procuravam pedindo orientações, a gente tinha mais experiência e ia ajudando”, falou à Gazeta. Também teve grande participação nas pastorais da saúde, velório, dizimo e liturgia. Foi ministra da eucaristia por mais de 40 anos e sempre atuou como voluntária na ornamentação da Igreja de Santo Antônio e na confecção do tradicional Bolo de Santo Antônio.

Ela comentou que a homenagem concedida pela Câmara foi uma grata surpresa. “Sou uma pessoa muito simples, que sempre procurou ajudar. A gente faz o serviço e não espera nada em troca. Fiquei muito feliz com essa surpresa”, disse.