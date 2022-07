Gente e Fatos

Hélio

Hélio Donisetti Lopes de Almeida, na foto junto ao netinho Pedro, aniversaria neste domingo, dia 10. A esposa Rita, os filhos Leonardo e Guilherme, as noras Gabriela e Débora e demais familiares estão à frente das felicitações. Foto: Arquivo Pessoal

Fernando e Vera

Vera Longuini e Fernando Milan Sartori celebram 41 anos de união matrimonial neste domingo, dia 10, ladeados pelo carinho do filho Fernando, da nora Letícia e do neto Antônio. Foto: Arquivo Pessoal

Danutta

A nutricionista e vereadora Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto celebra a mudança de idade neste domingo, dia 10, ladeada pelo carinho das filhas Antonella e Melissa, dos pais Moacyr e Cristina, do irmão Otávio, da sobrinha Maria Clara e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Emily do Nascimento da Silva festejou seus 15 anos

O 15º aniversário de Emily do Nascimento da Silva foram celebrados no dia 1º de julho na chácara Arena Ceará. As felicitações ficaram por conta dos pais Jéssica Cristiane e Ederson, das irmãs Jennifer e Brenda, dos avós Sônia Lúcia, Maria Antônia e Alvimar. Fotos: Falcão Foto & Arte

Os 15 anos de Maria Clara

Maria Clara de Carvalho Rodrigues celebrou a chegada dos seus 15 anos no último sábado, dia 2, no Espaço F de Fabiolla Moschella, onde recebeu os parabéns dos pais Samara e Marcelo, do irmão Gustavo, dos avós Reinaldo, Aparecida e Ana, demais familiares e amigos. Foto: Angelino Junior

Lígia Maria

A funcionária pública Lígia Maria Gomes troca de idade nesta segunda-feira, dia 11, quando recebe os parabéns de toda a família. Foto: Arquivo Pessoal

Júlio

Em Itatiaia no Rio de Janeiro, o empresário Júlio Druzian brinda a chegada dos seus 46 anos na terça-feira, dia 12, e recebe as felicitações dos filhos Isabele e Vinícius. Foto: Arquivo Pessoal

Luana

Residindo em Ribeirão Preto, Luana Machado dos Santos aniversariou na sexta-feira, dia 8, quando recebeu os parabéns da mãe Roseli, dos irmãos Ulisses, Fernando e Yuri, do padrasto João, demais familiares e amigos . Foto: Arquivo Pessoal

Patrícia

Em São João da Boa Vista, a empresária Patrícia Ramos Ferreira Santos brinda seu aniversário na quarta-feira, dia 13, junto ao marido Vítor e aos filhos Raul e Iris. Foto: Arquivo Pessoal

Luiza

Luiza Mansara Buani celebra a chegada dos seus 16 anos na sexta-feira, dia 15, quando recebe o abraço do irmão Murilo, dos pais Elaine e Sérgio, dos avós e tios. Foto: Arquivo Pessoal

Alzira

A artesã Alzira Marini brinda seu aniversário neste sábado, dia 9. A frente das felicitações está o irmão Paulinho, os filhos Juliana, Vanessa e Rafael, os genros Marcelo e João Paulo, a nora Hellen, as netas Larissa, Laís, Isabela e Olívia, demais familiares e amigos. Na foto, a aniversariante junto ao sobrinho João Pedro, a cunhada Ana Lúcia, a nora Hellen e ao filho Rafael que aniversaria logo no dia 18. Foto: Arquivo Pessoal

Otávio

O psicólogo Otávio Augusto de Freitas brinda a mudança de idade na terça-feira, dia 12, recebendo os parabéns dos pais Sebastiana e Marcos Antônio, do irmão Luís e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Maria Cecília

Em clima de arraiá, Maria Cecília Messias Rodrigues da Silva soprou sua primeira velinha no domingo, dia 3, quando foi o centro das atenções dos pais Laira e Dênis e de toda a família. Foto: Falcão Foto & Arte

Clarice

Clarice comemorou seu 10º aniversário na quinta-feira, dia 7, quando recebeu os mimos dos pais Laura e Juliano, do irmão Tomás, dos avós José Maurício, Harley e Ib e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Nélson e Neusa

O ex diretor de escola e juiz de paz Nélson Alfredo Costa e sua esposa Neusa Vicente Costa completaram bodas de diamante na última quinta-feira, dia 7, quando receberam as felicitações dos filhos, netos e bisnetos. Foto: Arquivo Pessoal

Aline

A contadora Aline Gonçalves troca de idade neste domingo, dia 10, recebendo os parabéns dos pais Lúcia e Luís, das irmãs, de toda a família e em especial, do namorado Diogo com quem divide a foto. Foto: Arquivo Pessoal

Célio

O vereador Célio Santa Maria aniversaria nesta segunda-feira, dia 11, recebendo os cumprimentos da esposa Sônia e dos filhos Alex, Fernanda, Daniela, Érika e Alexsander. Foto: Arquivo Pessoal

Bruno

O jornalista Bruno Manson comemora 40 anos de vida na quinta-feira, 13. Na ocasião, ele recebe os parabéns da mãe Áurea, demais familiares e dos muitos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

José Luís

Neste sábado, dia 9, José Luís Paluan celebra seu aniversário ladeado pelo carinho da esposa Heloísa e dos filhos Ângelo, André e Arthur. Foto: Arquivo Pessoal

Ana Clara

Ana Clara Alves brinda a chegada dos seus 36 anos na terça-feira, dia 12, quando recebe as felicitações da filha Vitória Beatriz, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Daniela

Em Belo Horizonte onde mora, Daniela Passoni trocou de idade na sexta-feira, dia 8, quando recebeu os cumprimentos de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Susy

Residindo em Florianópolis, a enfermeira Susy Andrade Multini comemora a passagem de seu aniversário na quarta-feira, dia 13, quando recebe os cumprimentos do marido Alessandro, de toda a família e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Lúcia

Lúcia Helena Teixeira Cachola brinda a mudança de idade na quinta-feira, dia 14, quando recebe os cumprimentos dos filhos, netos, nora, genro, demais familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Natália

A auxiliar de escritório na Iletrocar, Natália Vidal, troca de idade nesta segunda-feira, dia 11, recebendo o carinho do filho, do namorado, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Miguel

Na sexta-feira, dia 15, Miguel Cachola Vanzella estreia a nova idade e recebe os parabéns dos pais Ana Cláudia e Luciano, de toda a família e dos amigos Demoley e do Colégio Angulo. Foto: Arquivo Pessoal

João Pedro

João Pedro Nogueira Ramazotti, micro empresário e estudante de agronomia, celebra a chegada dos seus 28 anos na quinta-feira, dia 13, e recebe as felicitações da mãe Sirlene, do pai José Geraldo, de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Natália

Natália Miranda Rodrigues troca de idade na quarta-feira, dia 13, quando recebe os cumprimentos de toda a família e dos amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Murilo

O 9º aniversário de Murilo Mansara Buani foi comemorado na última segunda-feira, dia 4, quando recebeu os paparicos dos pais Sérgio e Elaine, da irmã Luiza, dos avós, tios e amigos da escola D. Pedro. Foto: Arquivo Pessoal

Vera

Na terça-feira, dia 12, Vera Lúcia Ligabue comemora seu aniversário e recebe os cumprimentos do marido Lourival, das filhas Fernanda e Angélica e das netas Camily e Beatriz. Foto: Arquivo Pessoal

Paulo

O engenheiro e empresário Paulo César Misurini celebra seu aniversário na terça-feira, dia 12 de julho. Os cumprimentos ficam por conta da esposa Mariângela, dos filhos Marcela e Guilherme, da nora Ingrid e dos netos Lavínia e Kauan, além dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Luciana

Na quarta-feira, dia 13, Luciana Martins Fermoselli celebra a passagem de seu aniversário e recebe as felicitações do filho Manoel, da namorada Jéssica, dos familiares e amigos. Foto: Arquivo Pessoal

Natália e Leandro

O empresário Leandro Palmiro, proprietário do supermercado Palmiro, comemora seu aniversário na sexta-feira, dia 15. Já no próximo domingo, dia 17, sua esposa Natália Mesquita Kemp Palmiro é quem celebra a mudança de idade. A filha Helena, toda a família e os amigos ficam a frente dos cumprimentos ao casal. Foto: Arquivo Pessoal

Roseli

Roseli Machado celebra seu aniversário na quarta-feira, dia 13. O marido João, os filhos Ulisses, Luana, Fernando e Yuri, demais familiares e amigos estão à frente das felicitações. Foto: Arquivo Pessoal

Maria e Archimedes

Maria Ângela Multini Angeli e Archimedes Angeli celebraram 61 anos de união matrimonial na quarta-feira, dia 6, quando receberam os cumprimentos das filhas Luciana, Fernanda e Silvana, dos netos Vinícius, Sara, Letícia, Vitor e Danilo e demais familiares. Foto: Arquivo Pessoal

Vitória Winny