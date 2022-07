Mulher é morta por ex-namorado em São João da Boa Vista

Um crime chocou a cidade vizinha de São João da Boa Vista na noite da terça-feira, dia 12 de julho. Paula Soares de Canine, de 41 anos, foi morta a tiros pelo seu ex-namorado, Nilson Gonçalves, conhecido como Zinho, de 39 anos.

Conforme o noticiado pelo portal G1, testemunhas relataram que o casal teve um relacionamento amoroso, mas estava separado. A mulher estaria se relacionando com outra pessoa, o que, de acordo com a Polícia Militar, pode ter motivado o crime.

O homicídio aconteceu na avenida Durval Nicolau, no bairro Recanto do Bosque. Segundo informações do Boletim de Ocorrência divulgadas pelo G1, a Polícia Civil foi acionada por volta das 20h10 pela PM devido a um homicídio seguido de suicídio na Avenida Doutor Durval Nicolau.

De acordo com o B.O., testemunhas contaram que o casal discutia dentro de um carro quando o crime aconteceu. Paula, que estava no banco do motorista, foi atingida por dois tiros. O ex, que estava sentado ao lado no banco do passageiro, se matou com um tiro.

No assoalho do veículo, próximo aos pés do homem, foi encontrado um revólver calibre 38, com numeração suprimida, com três cartuchos intactos e três estojos vazios, segundo dados do site de notícias Fala São João.

Pessoas que ouviram os tiros e chamaram a polícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Paula e Nilson não resistiram aos ferimentos.

Nilson deixa duas filhas. Ele foi sepultado nesta quarta-feira, dia 13, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista. Paula deixa dois filhos. Seu sepultamento será na quinta-feira, dia 14, às 8h, de acordo com informações do serviço funerário.