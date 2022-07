Academias ao ar livre poderiam ser melhor aproveitadas pela população

Recentemente, a Gazeta de Vargem Grande noticiou que através de emenda parlamentar o município ganhou duas academias do Programa Academia da Saúde, que serão instaladas uma na Rua Santa Catarina, no Jardim Bela Vista e outra na Rua dos Paulistas, anexo ao Estádio “Dudu Ramão”, na Vila Santa Terezinha.

Diferente das academias ao ar livre, o projeto é uma ação do Governo Federal, através do Ministério da Saúde que tem como objetivo desenvolver a prática de atividade física e uma melhora no padrão nutricional da população por meio de atividades intersetoriais na área da saúde, com a presença de um ou mais profissionais da área que orientam a população nas atividades.

As novas academias foram conseguidas através de emenda parlamentar da deputada federal Luiza Erundina (Psol), de verba proveniente do governo federal. O custo das duas academias é de R$ 712.134,63, sendo R$ 496 mil da emenda parlamentar e o restante R$ 216.134,63 de recursos da própria prefeitura municipal.

Já instaladas em vários bairros da cidade existem cerca de seis academias ao ar livre, possibilitando a prática de exercícios físicos, que é um dos pilares para se obter qualidade de vida, trazendo diversos benefícios para a saúde, além da integração entre os membros da comunidade onde ela está instalada.

As academias têm por finalidade melhorar o condicionamento físico e as funções cardiorrespiratórias dos usuários, trazendo outros benefícios para a saúde como a melhora no humor. Quem pratica exercícios nas academias ao ar livre, também consegue mais equilíbrio e saúde, com mudanças positivas no âmbito social e para a mente, principalmente para as pessoas que sofrem de depressão, nervosismo ou ansiedade, cujos estudos apontam melhoras expressivas por meio das atividades físicas.

Já a Academia da Saúde visa atender uma população que apresenta um aumento significativo das doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão e diabetes. O SUS busca com o programa, criar um modelo que se preocupa mais com a prevenção e a promoção de uma vida mais saudável através da atividade física e uma melhora nutricional, que são comprovados como redutores do número de doenças crônicas.

Melhor aproveitamento

Este modelo adotado nas Academias de Saúde a serem instaladas no município poderia influenciar a prefeitura municipal a repensar a utilização por parte da população das academias ao ar livre. Embora elas estejam em alguns bairros da cidade e também em locais como a Represa Eduino Sbardellini e ao lado do campo do Estádio Municipal Dr. Gabriel Mesquita, a Vargeana,, a maioria delas não conta com um profissional ou um programa municipal de apoio aos usuários, ficando a critério de cada um que utiliza os aparelhos, fazer o que acha melhor para seu corpo.

Algumas cidades estão mais adiantadas e já contam com programas e o auxílio de um professor de educação física que supervisiona e dá dicas sobre a postura adequada para a prática junto aos aparelhos, a intensidade ideal dos exercícios, a importância do alongamento e da hidratação, entre outras.

Se houver uma integração em Vargem Grande do Sul entre os programas das novas academias de saúde e as academias ao ar livre, o impacto junto à saúde dos vargengrandenses será bem maior, podendo num projeto de longo prazo, contribuir inclusive com a diminuição dos gastos que a rede municipal de saúde tem com pessoas portadoras de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, depressão, dentre outras.

Prefeitura não responde

Para poder melhor informar aos leitores do jornal e também à população vargengrandense sobre o funcionamento das academias ao ar livre instaladas no município, a Gazeta de Vargem Grande enviou algumas perguntas à prefeitura no dia 21 de junho, que não as respondeu na ocasião. Passados cerca de 15 dias, a prefeitura informou na quinta-feira, dia 7 de julho, que a equipe da Assessoria de Comunicação está trabalhando de forma reduzida, uma vez que a chefe de Gabinete encontra-se de férias por alguns dias e que levando em consideração a demanda diária e os trabalhos do setor, as pautas seriam respondidas em um prazo maior de tempo.

Dentre as perguntas formuladas, estava se a prefeitura de Vargem desenvolve algum projeto para melhor aproveitamento das academias já instaladas. Também, para melhor informar a população, o jornal perguntou qual o departamento responsável pelas academias e quais os profissionais e outros departamentos que estariam envolvidos nas atividades junto às mesmas. Por fim, indagou se a prefeitura sabia dizer quantas pessoas da cidade seriam beneficiadas com os projetos da prefeitura e quais tipos de atividades são ministradas pelo departamento responsável nestas academias e qual o público alvo.

Vereador fala em melhor utilização dos equipamentos

O vereador Guilherme Nicolau (MDB) que em 2018 fez um trabalho para ajudar a recuperar várias academias ao ar livre da cidade, disse que na sua opinião deveria existir um programa da prefeitura municipal voltado para melhor utilização por parte dos usuários, dos equipamentos montados junto às academias ao ar livre da cidade.

Quando passou a se inteirar do assunto, o vereador verificou que havia vários aparelhos quebrados nas academias, muitos estavam enferrujados, faltando a devida manutenção e apresentavam riscos para os usuários.

Ele então procurou alguns serralheiros da cidade, como a Serralheria Confiança e a Serralheria Martins, que ajudaram no conserto das academias. Também em contato com o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), alguns aparelhos que estavam no almoxarifado foram recuperados pela prefeitura e as academias ao ar livre foram pintadas.

Guilherme falou ao jornal que o custo para aquisição e implantação das academias é alto e que elas bem cuidadas e com um programa que tenha maior participação do poder público municipal, inclusive com profissionais da área dando a devida supervisão, o aproveitamento e a contribuição para a saúde dos vargengrandenses seria bem maior.

“Deveria ter um projeto para dar uma destinação correta às academias ao ar livre, não é só deixar nos bairros sem ter uma programação, uma agenda. As academias tem um enorme potencial de ajudar a melhorar a saúde da população, tem de ser melhor utilizadas”, afirmou o vereador Guilherme.