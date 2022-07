Alunos do Fleming receberam carta do Palácio de Windsor

Alunos da Escola Estadual Alexandre Fleming – Ensino Integral receberam uma correspondência na quinta-feira, dia 7 de julho, que surpreendeu a todos. A carta vinha do Reino Unido, diretamente do Castelo de Windsor, residência atual da Rainha Elizabeth II e sua família no mês de junho.

A carta era endereçada aos alunos dos sextos, sétimos e oitavos anos da escola, que juntamente com o professor de História Vicente Orrico Neto, remeteram uma missiva à sua Majestade, na ocasião da “Semana da mulher”, tradicional evento anual da instituição e também pela proximidade do Jubileu de Platina, a celebração dos 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II.

Segundo informaram representantes da escola, a resposta trouxe a todos muita alegria e relata as impressões da rainha, sobre os trabalhos de desenho e cartas escritas, que foram enviadas pelo correio a Londres. O professor Vicente informou que a expectativa era grande e que a emoção tomou conta de todos quando o envelope contendo a carta, assinada por Mary Morrison, assistente pessoal da Rainha, chegou.

Na mensagem, a secretária relata a emoção e a alegria da rainha ao receber o carinho dos estudantes vargengrandenses. O professor Vicente contou que irá emoldurar a carta e ela será doada à escola e ficará em exposição para quem quiser apreciar. “Sem dúvida o episódio ficará marcado na história da escola, dos professores e dos alunos”, disseram.

Em suas redes sociais, o professor não escondeu a emoção da carta com os desenhos e mensagens dos alunos ter sido respondida. “Hoje eu recebi, em nome de meus alunos, a carta histórica para nós, vinda do Reino Unido, da residência da rainha cujo reinado é o mais longevo da atualidade. Para nós, amantes de nossa história, o pedaço de papel dessa soberana, faz parte da história. Para os menos avisados, gostaria de lembrar que na nossa história há esse momento e que ele não é para todos. Somos muito felizes e privilegiados e para nós, a carta vale mais que dinheiro”, escreveu.

Ele também elogiou o empenho dos alunos nos trabalhos enviados. “Reconhecidamente, os trabalhos e as cartas mereceram a resposta de Sua Majestade. Estou verdadeiramente feliz e orgulhoso. Parabéns galerinha”, destacou.

Professor Vicente mostra a carta recebida. Foto: Divulgação/Alexandre Fleming