Deputado Caio França recebeu honraria

A Câmara Municipal foi palco de uma solenidade especial que aconteceu no dia 30 de junho. Na ocasião, a honraria do Título de Cidadão Vargengrandense foi entregue ao deputado estadual Caio França (PSB).

Estiveram presentes o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o presidente da Câmara, Paulo César da Costa (PSB) os vereadores Danutta Rosseto (PRB), Célio Santa Maria (PSB), Canarinho (PSDB), Serginho da Farmácia (PSDB), Fernando Corretor (PRB), Guilherme Nicolau (MDB), Magalhães (DEM), Maicon do Carmo Canato (PRB) e Parafuso (PSD), anunciados por Luís Carlos dos Santos, responsável pelo cerimonial.

Também estiveram presentes Hugo Andrade Cossi, presidente do MDB e os membros do partido Salvador Melchiori e Felipe Augusto Gadiani, ex-vereador, o ex-prefeito José Carlos Rossi, o ex-prefeito de Mococa Elias de Sisto, o presidente do PSB de Mococa Emílio Postal, o presidente do PTB de Mococa José da Silva, a ex-deputada estadual Keiko Ota, o presidente do PSB de Vargem, Zé da Kibon e o presidente da Câmara de Porto Ferreira Alan João Orlando.

A indicação do Título de Cidadão Vargengrandense ao deputado foi do vereador Célio e aprovada por unanimidade. “Conheci o Caio em 2013 na Assembleia Legislativa e ele perguntou do que estávamos precisando e na época íamos fazer a Festa das Nações e, através da Secretaria de Turismo, ele conseguiu toda a estrutura da festa naquele ano. Meses depois, doou toda a estrutura da Festa da Batata e também toda a estrutura do Carnaval. Por dois ou três anos, a Prefeitura não teve nenhum gasto”, disse o presidente da Câmara, Paulinho, que também agradeceu o deputado pelo envio de verbas ao Hospital de Caridade. “Em nome dos 43 mil habitantes, quero agradecer pela ajuda e tenho certeza que ajudará muito mais, pois a partir de hoje é filho de Vargem”, completou.

Orgulho

O vereador Célio ocupou a tribuna e destacou o desempenho do deputado. “Quando a gente propôs dar o título para o Caio, todos votaram favoráveis, os 13, todos entenderam da utilidade dele. O que acontece quando indicamos um deputado para ganhar um título tão importante desse na nossa cidade? Não é pelas emendas que ele manda, mas pelo trabalho que ele faz em uma Assembleia, quando um governador tenta suspender um projeto como o Projeto Guri, em um fim de semana todas as mães ligando na nossa casa e a gente não tinha com quem socorrer, a gente ligou pra São Paulo e esse deputado já começou ali a correr e na quarta-feira a gente pôde dar notícia pra mãe que o projeto vai continuar”, disse.

Caio França é filho do ex-governador Márcio França, que também foi lembrado por Célio. “Em 2017, na primeira vez que eu fui a São Paulo, fui saber a respeito de faculdade para a cidade. Ele contou que estavam unindo três faculdades e pediu para eu aguardar. Um mês depois recebi a notícia da faculdade para a nossa felicidade, a Univesp. Hoje, tem nove cursos ali dentro, a custo zero, então a nossa cidade está encaminhando, está no rumo certo”, ponderou.

Importância

Zé da Kibon, presidente do PSB de Vargem e ex-vice-prefeito, falou sobre a Univesp. “Fui conhecer a faculdade a distância que foi implantada no mandado do seu pai, mas ninguém chega ao pai se não for pelo filho. A orientadora do Polo e mediadora contou que 130 alunos já se formaram lá e é tudo gratuito, isso é muito importante. E os que estão estudando e vão entrar agora bate mais de 400 pessoas, tudo gratuitamente, sendo que eu sei que quanto custa uma faculdade on-line privada. Essa faculdade é muito importante e o certificado também, eu nem sabia que tinha tanto curso lá. Então é importantíssimo, nada muda, nem uma cidade, um estado ou um país muda sem educação, então é uma grande obra do seu pai e sua”, disse.

Keiko Ota

A deputada Keiko Ota também ocupou a tribuna. “É uma satisfação grande estar aqui, vocês não tem noção da minha alegria, meu coração bate muito feliz nesta noite. Eu realmente respeito muito os vereadores por que não é fácil ver as mazelas, as coisas que a população necessita, então eu abria mesmo minhas portas lá para ajudá-los”, disse.

Keiko falou sobre a visita que fez à Escola Mário Beni. “Eu fiquei encantada com a escola, em ver aquelas crianças que fizeram apresentação, meu coração bateu feliz. Elas perguntaram pra mim o que faz uma deputada federal, como faz pra se eleger. Olha como nossas crianças querem entender, achei muito bacana, foi pertinente e falei que com sonhos, objetivos claros, pertinência, ação, aí a gente consegue ser uma deputada federal”, contou.

Por fim, agradeceu a oportunidade de comparecer na entrega da honraria ao deputado Caio França e elogiou o trabalho desenvolvido por ele.

Amarildo

O prefeito Amarildo falou sobre a homenagem ao deputado Caio. “Tão jovem, mas já com um legado e, principalmente, ainda com um futuro brilhante. Uma honra recebê-lo aqui. Caio, não tem como falar com você, se não falar do Márcio, seu pai. Essa honraria não é por aquilo que você liberou para a cidade, é sim para aquilo que você já fez, mas principalmente para aquilo que vai fazer ainda com a capacidade e inteligência que você tem”, disse.

Ele ressaltou a ajuda que Márcio deu ao município, liberando quase R$ 1,5 milhão de recursos para recapeamento do Jardim Dolores e a implantação da Univesp. “Como quantificar a formação, a qualificação, o conhecimento? Não tem como mensurar em valores, então não dá pra mensurar aquilo que você e seu pai conseguiram. No dia que foi concedida a Univesp, você estava lá junto com o seu pai e você tem uma participação decisiva nisso”, ressaltou.

O prefeito agradeceu ao deputado e pontuou que a homenagem é por aquilo que Caio e seu pai defendem na política. “Nós precisamos de mais pessoas como vocês, a política realmente para muitos é algo ruim, mas a política na verdade é algo muito bom, se praticada da forma correta, com objetivo de ajudar o próximo, especialmente àqueles mais necessitados. A politicagem que é ruim, não se desenvolve a cidade, muito pelo contrário, vamos trabalhar para desenvolver o município”, disse.

Deputado elogia Univesp de Vargem

Caio França agradeceu a homenagem. “Muito feliz em poder estar na cidade hoje pra poder receber esse título que eu sei da importância que isso representa. Agradeço ao reconhecimento do nosso trabalho em relação à Vargem, mas acredito que mais do que isso pelo nosso comportamento na Assembleia. Para mim, sempre é muito caro quando eu sou homenageado com a cidadania de alguma cidade, então a responsabilidade pra mim aumenta muito. Ao mesmo tempo este dia ficará guardado no meu coração para poder estar ajudando a cidade, a região como um todo, mas também para prestar na Assembleia nos cargos que eu vier a ocupar, seja na vida pública ou na vida privada, que eu possa saber da grandeza que isso representa”, disse.

Caio também falou sobre a Univesp. “Ela foi um modelo criado pelo então governador José Serra, mas que tava um pouco acanhada no Governo do Estado, então o governador Márcio França enquanto secretário primeiro pensou numa ampliação de grande e depois, como governador, numa ampliação gigante, saindo de 5 mil alunos para 80 mil alunos na rede da Univesp”, disse. “É claro que nada vai substituir o ensino presencial na minha percepção, porém não podemos fugir de uma realidade que nós vivemos onde o ensino a distância também já é uma realidade. A pandemia também conseguiu mostrar pra gente que a gente pode fazer algumas coisas e ensinou ao mundo algumas coisas, entre elas, o mundo virtual”, completou.

Para ele, a Univesp é um projeto brilhante, mas que poucos prefeitos conseguiram entender a grandeza. “E aí quando eu venho aqui e vejo aquele Polo com aquela qualidade de computadores, de zelo ao espaço, com uma pessoa com tanta capacidade como a coordenadora, o zelo que ela trata os alunos, que ela fala dos cursos, percebe que tem paixão e amor ali. Alguns prefeitos que têm mais alunos do que em Vargem, tem uma sala acanhada fechada, só abre uma vez por semana e aí o curso vai diminuindo, porque sinceramente os alunos não se sentem pertencentes da cidade. Então parabéns, prefeito”, pontuou.

O deputado comentou sobre a emenda destinada ao Hospital. “É um hospital que está no coração de todo vargengrandense, então também está no meu agora. A solicitação foi do vereador Célio, quando ele foi lá, no jeito dele, na simplicidade e humildade dele, me ganhou. Ele falou que o Hospital está precisando, mas que não sabia se eu conseguiria porque não tive voto na cidade, falei pra ele esperar que vou conseguir fazer, mas eu estou em uma situação em que eu sou oposição ao governo, onde eu só trabalho com emenda impositiva, então a minha estrutura em comparação aos demais colegas que estão no governo, é diferente, mas vou fazer questão de poder ajudar”, contou.

Caio agradeceu pela homenagem e disse que estava muito feliz. ”Gratidão aqui por todos vocês, vereadores, e pela cidade, porque os vereadores representam aqui toda a comunidade. Fiquem sabendo também da minha responsabilidade para ajudar Vargem Grande do Sul, mas principalmente para poder continuar acreditando na política, entendendo que a política é a maneira mais justa de poder transformar a vida das pessoas, especialmente daquelas que mais precisam. Então muito obrigado, que seja um título que possa também orgulhar toda cidade e é assim que eu vou trabalhar”, finalizou.