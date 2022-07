O vício das redes sociais

Acordar de manhã e a primeira coisa a fazer é pegar o celular e ir para o Facebook, para o Whatsapp, Instagram ou outra mídia social, já não é um bom sinal. Sempre foi dito que para se ter uma boa saúde, mental inclusive, a primeira coisa que se tinha de fazer era olhar o nascer do dia, os primeiros raios de sol, ver plantas, animais, a natureza.

O vício nas redes sociais parece ser um daqueles males do século e está apenas se iniciando o século XXI, que promete muita coisa em termos de redes sociais e comportamento humano. Até onde a salutar visita aos sites de relacionamentos enriquece e onde termina a saudável relação entre as pessoas para dar lugar ao vício de estar conectado 24 horas por dia, é o fio da navalha que separa o bom uso das redes para a viciante atitude dos que já estão na fase do cérebro estar buscando recompensas e motivações que só se aplacam quando plugados na rede social.

Estar nas redes sociais hoje é uma imposição que acomete também os políticos. A vitória do presidente Bolsonaro (PL) na última eleição aconteceu graças ao uso das redes sociais que ele tão bem explorou a seu favor, não levando aqui em consideração o tanto de fake news que Bolsonaro e seu grupo espalhou pela Internet.

Em Vargem, políticos notórios fazem uso constante das redes sociais, principalmente o Facebook, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) e o presidente da Câmara Paulo César Costa (PSDB). O ex-prefeito Celso Itaroti (PTB) também tem se destacado pela sua página no Facebook, principalmente para fazer denúncias contra a atual administração e o atual vice-prefeito Celso Ribeiro (Podemos) inaugurou recentemente seu perfil no Instagram.

O prefeito não tem um dia que não posta uma ou mais mensagens, fotos, vídeos ou notícias no seu perfil digital. Com mais de 16 mil seguidores em sua página no Facebook, Amarildo deve dispensar um bom tempo do seu dia para lidar com a cada vez mais crescente atuação no seu perfil.

O chefe do Executivo municipal utiliza muito de fotos tiradas por sua equipe de Comunicação para incrementar sua página, além das suas realizações como administrador municipal, falando sobre as conquistas que obtém através de emendas de parlamentares e obras do governo estadual. Também já comentou sobre inauguração de lojas da cidade, além de outros fatos sociais, abrindo o leque de sua atuação como blogueiro ou influenciador digital.

Já o presidente da Câmara utiliza mais seu perfil para anunciar além de seus atos como vereador e idas a gabinetes em busca de recursos, os aniversariantes do dia, postar sobre viagens e visitas que faz, como a recente ida ao Mercadão Municipal da Capital. Às vezes Paulinho derrapa um pouco nas suas falas online e acaba apagando-as devido às repercussões negativas que acontecem.

Até onde o uso das redes sociais vai ditar o futuro das comunicações e relacionamentos entre as pessoas, é uma incógnita. Mas é uma ferramenta que exige cuidado e moderação pois o meio virtual, repercute e muito no mundo virtual.