Agradecimento

Um outdoor foi colocado na entrada de Vargem, estrada da Grama, em agradecimento ao governador Rodrigo Garcia (PSDB) pelos investimentos feitos em Vargem Grande do Sul. O jornal perguntou ao presidente local do partido, o vereador Canarinho se o diretório do PSDB tinha pago o outdoor, mas ele afirmou que não. Também disse desconhecer quem mandou colocar a propaganda no local.

Subindo nas pesquisas

Rodrigo Garcia é candidato à reeleição pelo governo de São Paulo e na última pesquisa estava empatado com o candidato de Bolsonaro, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A pesquisa da Quaest Consultoria, contratada pela Genial Investimentos e divulgada no dia 7, aponta Fernando Haddad (PT) na liderança com 38%, o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) com 15%, enquanto o governador Rodrigo Garcia (PSDB) cresceu de 9% para 14%.

Agendado

Fernando Haddad, deverá vir a região. Segundo postado em rede social, Haddad visitaria no dia 19 de julho as cidades da macro mogiana, como Mogi Guaçu, São João, São José e Casa Branca.

Preocupa

Os amigos e políticos do entorno do presidente da Câmara, Paulo César Costa (PDB) estão preocupados com o que ele anda postando no seu perfil junto ao Facebook. Paulinho tem se excedido em alguns comentários feitos nos finais de semana e depois que a polêmica acontece, geralmente ele apaga o que postou. O caso mais recente é a chamada por ele “Bomba na política de Vargem Grande”, que após ser postado no final desta semana, foi apagado pelo vereador.

Liturgia do cargo

A presidência da Câmara é um cargo, cujo ocupante deve ter toda uma atenção com sua postura, principalmente o que diz e coloca nas redes sociais. Mesmo sendo um perfil particular, se trata de um homem público cujo cargo é tão importante, que em um possível afastamento do prefeito e do vice, é o presidente do Legislativo quem assume a condução do município.

Perigo das redes sociais

Postar sem a devida cautela nas redes sociais, pode causar sérios embaraços e terminar na Justiça, podendo haver condenação com o que se posta, principalmente se atingir a imagem das pessoas. O jornal apurou que numa destas trocas de farpas pela rede, o vereador Canarinho estaria buscando na Justiça reparações pelo que Denilson Fracari, que já foi candidato a vereador, teria dito a respeito de sua pessoa nas redes sociais. A discussão envolvia o asfaltamento da estrada da Lagoa Branca e acabou desandando.

Sopro na política local

A possibilidade da vereadora Danutta do Republicanos ser candidata a deputada federal, como ela anunciou, é um benfazejo sopro de renovação das lideranças políticas locais. Se prosperar e for bem votada, Danutta que já aspirou a ser presidente do Legislativo local, poderá sonhar com cargos eletivos mais altos nas próximas eleições. Aguardar para ver.