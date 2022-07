Secretaria da Habitação anuncia R$ 420 mil para Vargem

Em reunião na Secretaria de Estado da Habitação, o prefeito Amarildo também tratou da construção de casas populares

O prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou em suas redes sociais que na quarta-feira, dia 4, participou de reunião com o chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Habitação, Fernando Fiori de Godoy.

Na pauta do encontro, o chefe do Executivo agradeceu a Fernando Godoy e ao secretário de Estado da Habitação, Flávio Augusto Ayres Amary, pelo convênio que foi na semana passada, em encontro entre prefeitos paulistas e o governador Rodrigo Garcia (PSDB) no Memorial da América Latina, no valor de R$ 420 mil do Plano Especial de Melhorias (PEM).

Segundo Amarildo, esse recurso será utilizado para a construção de um novo equipamento público na área de esportes nas proximidades dos Conjuntos Habitacionais.

Moradia

No entanto, Amarildo ressaltou que o principal motivo da reunião foi buscar informações para construção de casas populares no município. “Sendo que o Fernando Godoy, que também já foi prefeito, em Holambra, nos deu informações preciosas para a tomada de decisões nesse sentido”, relatou.

“Com isso, brevemente estaremos desapropriando uma área na cidade para darmos início ao processo junto à Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU) para a construção de aproximadamente 300 casas na cidade. Em breve maiores informações nesse sentido”, adiantou Amarildo.

“Em relação aos R$ 420 mil, queria agradecer imensamente ao governador Rodrigo, ao secretário de Habitação, Flávio Amary, e ao Fernando Godoy pelo carinho e respeito com nosso município”, agradeceu.