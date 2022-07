GCM socorre criança desacordada na segunda-feira

O trabalho em conjunto e bastante ágil de equipes da Guarda Civil Municipal (GCM) na última segunda-feira, dia 11, socorreu a pequena Yasmin Victor Lindolfo, de 1 ano e 11 meses. Ela foi levada desfalecida à base da Guarda Civil Municipal (GCM) pela sua mãe, Daniele Lindolfo, 35 anos, conduzida por seus vizinhos, que a ajudaram durante a emergência.

Em entrevista à Gazeta no início da tarde desta sexta-feira, dia 15, Daniele já estava bem mais calma e Yasmin brincava na sala, enquanto sua mãe relatava os momentos de angústia à reportagem. Segundo Daniele, após sair do trabalho e pegar sua filha, que estava na casa da avó, seguiu para sua casa, no Jardim Colina. “Era umas 17h40 e enquanto eu fazia a janta, ela ficou na sala, assistindo desenhos. Eu estava cozinhando e olhando para a sala, para ficar de olho nela. De repente, percebi que ela estava sentadinha, mas já sem responder, sem reagir”, contou.

Daniele correu para sua filha e a garotinha já estava inerte. Desesperada, pegou a menina nos braços e saiu na rua, pedindo ajuda aos vizinhos. Eles correram com a mãe e a filha até a base da GCM e pediram ajuda, contando que a menina poderia estar engasgada. Naquele momento, os GCMs Rafael e Silva estavam finalizando o relatório de uma ocorrência, no final de seu plantão.

“Ela chegou com a menina desfalecida no colo. De imediato já iniciei a manobra para desengasgamento. Na sequência, o GCM Silva também efetuou as manobras e ela acabou expelindo uma secreção”, contou. A dupla informou que o GCM Gonçalves orientou a equipe a prosseguir com rapidez até o Hospital de Caridade. “Seguimos para o hospital ainda fazendo a manobra”, comentou Silva.

Em poucos minutos conseguiram chegar lá, onde encontraram com a Unidade de Resgate da GCM, com a equipe de socorristas Márcio e Vera Lúcia, que recebeu a menina, após ter sido comunicado da ocorrência pelo GCM Gonçalves. Eles seguiram com os procedimentos e levaram Yasmin até a equipe médica que já estava aguardando.

De acordo com Daniele, Yasmin recobrou a consciência e ficou em observação. Durante a madrugada, teve mais um episódio, o que leva a mãe a acreditar que não tenha sido tão somente um engasgamento. “Agora, vamos seguir com exames para verificar o que aconteceu”, disse. Sobre a atuação da GCM, ela contou que não tem palavras para agradecer. “Eu fico até emocionada de falar sobre o quanto eles foram atenciosos e rápidos com ela. Tenho uma gratidão imensa por todos”, agradeceu.

Para Rafael, ver a menina bem depois desse susto, é o que mais vale a pena. “É muito gratificante”, contou à Gazeta. Silva também estava feliz com o desfecho positivo da ocorrência. “A gente que tem filhos, sente demais numa ocorrência como essa”, comentou.