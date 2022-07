Novena e Festa em louvor à padroeira Sant’Ana têm início

Para homenagear Nossa Senhora Sant’Ana, padroeira de Vargem Grande do Sul, a agenda da segunda quinzena de julho da paróquia Matriz de Sant’Ana será bem especial. A programação comemora o dia da Santa, celebrado no dia 26.

A tradicional Quermesse e a Festa de Sant’Ana têm início neste sábado, dia 16. O evento segue no domingo, dia 17, e também nos próximos finais de semana, dias 23 e 24 e dias 30 e 31.

Devido à Festa de Sant’Ana, a partir deste sábado, dia 16, as missas aos finais de semana serão realizadas às 18h. Em seguida, haverá a quermesse com prendas, brincadeiras e deliciosos pratos típicos para aqueles que prestigiarem o evento, como panqueca, batata frita, bolos e doces, lanche de pernil, polenta, pastel, macarrão, bebidas e muito mais.

A igreja também realizará a tradicional novena em louvor à padroeira. A novena tem início neste domingo, dia 17, e segue até o fim do mês, terminando no dia 25, na paróquia. Aos sábados e domingos, a Missa da Novena será às 18h e de segunda a sexta-feira, às 19h30.

Além disso, no dia 24 de julho haverá o bingo, a partir das 10h. A paróquia convida a todos os interessados a participarem dos eventos especiais do mês de julho, em louvor à Nossa Senhora Sant’Ana.

No dia 26 de julho, Dia de Nossa Senhor Sant’Ana, haverá uma carreata com bênçãos dos veículos em louvor à padroeira, com saída da Igreja Matriz de Sant’Ana. Às 16h30, será celebrada a missa solene, com procissão em celebração à Senhora Sant’Ana. A programação festiva da padroeira se encerra no dia 31, com a 46ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana.