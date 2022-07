Rainha do Peão 2022 será eleita no próximo sábado

As candidatas ao título de Rainha do Peão 2022 seguem ensaiando para o desfile de julgamento, que será realizado no próximo sábado, dia 23 de julho. Na noite haverá ainda o Baile da Rainha, com show musical, na Sociedade Beneficente Brasileira (SBB).

O primeiro lote dos ingressos está sendo vendido por R$ 25,00. Já o segundo lote será comercializado a R$ 30,00 e na portaria, a entrada será R$ 35,00. Os pontos de venda são BM Moda Country, Animal e Cia, Supermercado Nako, Salgateria Nira e a SBB. Neste sábado, dia 16, haverá plantão de vendas em uma tenda instalada na Praça Capitão João Pinto Fontão.

Durante o evento, as candidatas irão se apresentar ao corpo de jurados, que irá avaliar quesitos como beleza, elegância e simpatia. Compõem o Traje Country das garotas itens como bota, calça sem charrão, camisete e chapéu. Os jurados irão eleger a Rainha do Peão, a Primeira e a Segunda Princesa e a Madrinha do Peão.

As vencedoras serão anunciadas no baile, que terá a apresentação do locutor Biscoito e o show com André e Thiago e banda.

Prêmios

As vencedoras receberão uma série de prêmios que foram doados pelo comércio da cidade. Estes brindes, depois de classificados, serão distribuídos no Baile às primeiras classificadas no concurso, quando então serão citados algumas vezes todos os colaboradores da campanha.

“A Comissão Organizadora do Baile da Rainha do Peão, que acontecerá no próximo sábado, faz aqui um agradecimento especial aos comerciantes e demais patrocinadores que responderam com boa vontade a solicitação de brindes e prêmios que serão de grande incentivo às candidatas que enfrentam este desafio a cada ano, marcando tradicionalmente a passagem da Romaria, com a beleza das jovens vargengrandenses”, comentou Márcia Iared, presidente da comissão.

As vencedoras ainda participarão da Romaria de Cavaleiros de Sant’Ana, que será rea-lizada no último domingo de julho, dia 31.

Romaria

A 46ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, será realizada no domingo, dia 31 de julho, terá da igreja de São Joaquim, às 11h e percurso até a Igreja Matriz de Sant’Ana, no Centro da cidade.

A partir das 10h, haverá apresentação sertaneja da cantora Debora Tortelo, junto ao palco da comissão Organizadora, que será instalado na Rua do Comércio. Após a Romaria, às 15h, será realizado evento de encerramento na Represa Eduíno Sbardellini com show da dupla sertaneja Fiduma & Jeca.