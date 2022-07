Arraial Bushido reuniu atletas e amigos para festança

Na sexta feira dia 8, o Projeto Social Bushido de Judô, do sensei Daniel Garcia, promoveu o Arraial Bushido e foi um sucesso. “Foi o dia dos caipiras de quimono, um festão pra criançada do judô, com bolo, pipoca, cachorro quente, quadrilha e tudo mais, e o mais importante foi ver as crianças todas felizes, se divertindo”, comentou o sensei. Estiveram no arraial Bushido mais de 80 alunos do Projeto Bushido que fizeram a festa junina na quadra do Clube XXI de Abril. “Tudo muito bem organizado pelos pais e mães da diretoria Bushido”, explicou.

“Agradecimentos a todos que colaboraram para que nosso arraial acontecesse, todos os pais, mães e alunos que ajudaram com suas prendas, ao departamento de esportes, ao diretor de Esportes, Luís Carlos e prefeito Amarildo Duzi Moraes pelos cachorros quentes, ao Rafael Almeida Fioravanti pelas fotos e um agradecimento especial a toda diretoria Bushido, ao presidente João Ney, a tesoureira Juliana Fermoselli, secretária Val Lima Taú que organizaram e trabalharam muito para que a festa acontecesse, agradecimentos também a Duda Fermoselli, Victoria Witkovski, Duda Taú, Pedro Taú, Fábio Tabet, Mariana Ribeiro Slootemaker Tabet, Diego Colan. Arigato gozaimasu”, agradeceu.

Alunos se divertiram com a festa junina. Fotos: Bushido